港股直擊 即巿股評

市場聚焦貿易戰進展，隔晚美國股市受壓，道指挫287點。中港股市今日午後造好，港股連跌4日、累插1634點後回升。

恒指今早高開10點，開市後反覆向上，曾升162點見半日高，之後受A股拖累回落，曾倒跌61點，見29406點全日低，險守昨日低位29332點，中午收市前再回升過百點，半日升120點，午後突破上午高位，曾飆476點，見29944點，三萬點前破關乏力回落。恒指收報29696點，升228點或0.8%。大市今日上升股份比例為61%，下跌股比例為39%。

全日成交額1098.26億元，較上日回落約431.58億元或28.2%。

國企指數收報11505點，升12點或0.1%。

恒指即月期貨收市升294點或1.0%，報29665點，低水31點。

A股上午曾挫逾1%，午後拗腰，滬指收市升0.27%；深成指升0.92%。兩市成交額約3482億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好，英國股市升逾1%；美國道指期貨最新升93點，報24808。

摩根士丹利發表報告指，環球經濟面臨壓力，預計亞洲新興市場受壓，尤其恒指下跌風險增，故將恒指明年6月之目標由原來30350點，下調一成至27200點，意味接近歷史高位(33484點)回落兩成之技術熊市區域。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.4%；騰訊(00700)重上400元，收市升0.9%；滙控(00005)升0.8%。另外，中石化(00386)升2.6%；獲李嘉誠連續三日增持的長實(01113)升1%；九倉置業(01997)升3.6%。相反，建行(00939)跌0.3%；平保(02318)跌0.4%；工行(01398)跌0.2%；萬洲(00288)續創逾一年低，收市跌1.4%。

焦點板塊

內需消費股：食品股跑出，頤海(01579)漲6%；旺旺(00151)升3.8%；蒙牛(02319)升3.7%；中國食品(00506)升3.7%；嘉士利(01285)升3.6%；海升果汁(00359)升4.8%；現代牧業(01117)升3.5%；H&H國際(01112)獲大和升目標，股價升2.6%。早前遭研究機構GMT Research發表報告狙擊的體育用品股亦回升，安踏體育(02020)漲6%；361度(01361)升1.3%；李寧(02331)升2.9%；裕元(00551)升1.6%。

醫藥股：多股升幅領前，石藥(01093)升1.7%；日前公布與清華合作加快創新藥研發的金斯瑞(01548)漲6.4%；中國生物製藥(01177)升2.6%；遠大醫藥(00512)升4.8%；石四藥(02005)升3.7%；三生製藥(01530)升2.6%；綠葉製藥(02186)升2.7%。藥明生物(02269)遭控股股東折讓逾6%配股減持，低開4.1%，跌幅隨即收窄，一度倒升，收市僅跌0.1%。

教育股：連日整固後再發力，午後見追捧，新高教集團(02001)漲5.7%；楓葉教育(01317)升4.2%；民生教育(01569)漲6%；宇華教育(06169)升2.9%；睿見教育(06068)升3.2%；成實外教育(01565)升2.4%。

賭業股：日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議，憧憬日本開賭在望，日本彈珠機股炒上，DYNAM(06889)飆9.7%；NIRAKU(01245)炒高22%；OKURA(01655)飆12.6%；表明有意進軍日本的新濠(00200)，股價連跌四日後勁彈8.7%，成交額1.69億元。濠賭股亦跑出，銀娛(00027)升2.3%；金沙中國(01928)升1.4%；永利(01128)升1.7%；美高梅中國(02282)升1.5%；澳博(00880)升6.2%。

水泥股：內地上周全國水泥價格按周回落0.24%，多隻水泥股逆市受壓，海螺水泥(00914)跌3.3%；華潤水泥(01313)跌1.1%；西部水泥(02233)跌2.9%；中國建材(03323)跌0.6%。

焦點股份

中興(00763)：中興H股連瀉四日後，收市反彈兩成，成交額9.6億元。不過，中興A(00063.SZ)連續五日跌停。中興表示日前參議院通過恢復制裁的修正案非最終版本，仍要和眾議院協調。

碧桂園服務(06098)：上市翌日急挫，低見9元，收市挫9.8%，報9.02元，成交金額11.95億元。集團由碧桂園(02007)分拆上市，碧桂園升0.6%。摩根士丹利首予碧桂園服務「增持」評級，目標價14元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。