即巿股評 港股直擊

老實說，恒指今早11時倒跌61點，低見29406時，我是幾興奮的，心想指數再跌多80點左右，就跌穿上日低位29332，屆時恒指14天RSI將更接近30超賣水平，準備啟動「鐘擺策略」。豈料之後大市借A股喘定，下午上演小型的「報復式反彈」，港股最多升476點，收升228點報29696，又要再等機會。

大跌過後，最新有246隻「港股通」股份，即超過一半是出現勢頭能量轉弱的紅燈；當中重磅藍籌又以工行(01398)及建行(00939)的14天RSI最低，值得留意短期技術反彈機會，幾個月以上的中線我是有保留的，正股不宜揸。

建行今日跑輸，低見7.45元，剛好周線圖觸及50周線，收報7.53元，跌0.3%，跌穿200天線(約7.59元)，逼近250天線(約7.35元)。輪證方面，到期日較長、條款較中庸的可留意(68916)，今年12月中到期，槓桿比率9.8倍；收報0.076元，跌2.6%。

較進取者可留意建行牛(65477)，收回價7.16元，較現價有大概5%距離，8月底到期，槓桿比率達25.2倍，是相近收回價的產品當中槓桿最高。收報0.029元，升3.6%。明天若正股再跌，可買反彈2至3%，屆時輪證已可食胡。

中港股市危機未除，暫時以藍籌短打為主，組合保留至少三成現現金。

羅崇博（杜比）