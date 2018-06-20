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今日 16:04 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】梁志天設計傳周五招股籌3億

據市場消息透露，梁志天設計集團將由本周五開始至下周三(27日)路演及香港公開發售，集資額約2至3億元。

據初步招股文件披露，集團在1997年成立，總部設於香港，並於深圳、廣州、北京等設有辦公室。

集團在2015財年至2017財年，每年逾七成的總收入均來自住宅項目；擬將集資所得用於加強室內設計服務及發展專業化服務、發展室內陳設服務、選擇性併購、改善資訊科技系統、償還銀行借貸，以及營運資金及其他一般企業用途等。

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