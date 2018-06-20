即巿股評 港股直擊

雖然隔晚美股受貿易戰升溫繼續下跌，但港股隔晚率先止跌反彈，ADR跟夜期均重上29500水平，目前港股喺29500水平好淡爭持。恒指今早略為高開後，曾反覆向上升162點，高見29630點半日高位，可惜A股持續疲弱，港股被拖累一度回軟，恒指回落至半日低位29406點。但港股反彈之勢重臨，中午恒指報收29588點，升120點；國指則被內地股市抽後腿，半場仍要跌8點，報收11484點。

中美貿易磨擦再陷入困局，內地股市跌破多個重要支持位，港股亦從31500點水平，大幅回落2000點，市場又再議論紛紛，指股災重臨。其實港股一直喺大型區間移動，29500點至32000點水平足足來回咗三個月，走出區間突破亦係時候。加上貿易戰升溫；新興市場貨幣出現暗湧；歐洲政局不穩；各大央行開始收水；以及內地債務違約問題浮現等，確係令市況有向下之嫌。不過種種負面因素，仍未令經濟急轉直下，的確上述問題正處於發酵階段，但未有即時爆煲危險。一旦「侵侵」突然向「習大大」示好，又或者跟其他盟友傾番幾句，無論美股跟港股都有權大幅反彈，即係港股又喺番個區間裏面玩住先。

反而阿Man擔心嘅係內地股市，上證指數失守多個重要支持，所謂嘅3000鐵底竟然不堪一擊，今日外圍大部分股市，包括港股都見反彈，上證指數則毫無反應繼續插水，睇嚟內地股市唔單止受貿易戰問題所困擾，債務違約問題，加上半年結前資金緊拙，都令內地股市6月份無運行。

至於港股反彈至31500水平，阿Man都已感開到荼蘼，建議大家喺三萬一水平上減磅多持現金，結果大市喺短短一星期即大幅回落2000點，甚至失守4月份低位，表現確令人失望。幸而阿Man早已呼籲大家減磅套現，多持現金後等睇世界盃，結果呢幾日確係睇波好過睇市。嚟到現水平，唔少缸邊友都問家陣係唔係時候入場撈貨，阿Man都係抱住寧買貴，莫買錯心態，反正大市呢幾個月以嚟，首次跌穿200日線(29931)，而距離250日線(29274)僅一步之距，暫時大市喺250日線前已反彈，但穩陣計要重返200日線之上，即29900水平之上企穩，方有條件扭轉目前弱勢。暫時反彈阻力喺29650至29800點，要重返200日線之上，要先突破呢個反彈阻力，當然內地股市止跌與否，係港股能否靠穩反彈向上嘅關鍵。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)