港股直擊 即巿股評

隔晚美股受壓，道指挫287點。港股連跌4日累插1634點後，今早表現反覆，於250天線(約29266點)上方爭持。

恒指今早高開10點，開市後反覆向上，曾升162點，見29630點半日高，之後受A股拖累回落，曾倒跌61點，見29406點半日，險守昨日低位29332點，中午收市前再回升過百點。恒指中午收報29588點，升120點或0.4%，大市成交額550.34億元。

國企指數跑輸，中午收報11484點，跌8點或0.1%。

A股今早一度挫逾1%，半日跌幅收窄，滬指跌0.59%；深成指跌0.18%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.9%；騰訊(00700)升0.8%；滙控(00005)升0.6%。另外，中石化(00386)升1.6%；獲李嘉誠連續三日增持的長實(01113)升1.1%；九倉置業(01997)升2.6%。相反，建行(00939)跌0.9%；平保(02318)跌0.8%。

焦點板塊

內需消費股：食品股跑出，頤海(01579)飆7.6%；旺旺(00151)升4.4%；蒙牛(02319)升3%；嘉士利(01285)升4.7%；海升果汁(00359)升4.8%；現代牧業(01117)升5.6%；H&H國際(01112)升3.9%。早前遭研究機構GMT Research發表報告狙擊的體育用品股亦回升，安踏體育(02020)漲4.3%；361度(01361)升0.9%；李寧(02331)升2.3%；裕元(00551)升2.1%。

醫藥股：多股升幅領前，石藥(01093)升1.5%；日前公布與清華合作加快創新藥研發的金斯瑞(01548)升5.9%；遠大醫藥(00512)升3.7%；石四藥(02005)升3.5%；三生製藥(01530)升3.1%；綠葉製藥(02186)升2.4%。藥明生物(02269)遭控股股東折讓逾6%減持，低開4.1%，跌幅隨即收窄，半日倒升0.2%。

濠賭股：另一跑出板塊，銀娛(00027)升1%；金沙中國(01928)升1.3%；永利(01128)升2.1%；美高梅中國(02282)升1%；澳博(00880)升3.5%；新濠國際(00200)飆5.3%。

焦點股份

中興(00763)：中興H股連瀉四日後，半日彈15.5%，成交額5.14億元。不過，中興A(00063.SZ)連續五日跌停。中興表示日前參議院通過恢復制裁的修正案非最終版本，仍要和眾議院協調。

聯通(00762)：股價半日逆市低收，0.2%，報9.86元。集團上月移動出賬用戶5月份淨增241.8萬戶至2.99億戶，其中4G用戶淨增207萬戶，達至2億戶，惟4G淨增數按月大幅減少49%。

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