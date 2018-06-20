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瑞信經濟學家相信，即使各國央行開始收緊貨幣政策，今年下半年繼續實現穩健消費開支和商業投資，對下半年環球增長前景樂觀。

瑞信表示，中國去槓桿仍是市場不確定性的主要來源，為經濟增長放緩及部分市場行業的流動性壓力增加。然而，中國決策者似乎正積極推行改革來控制情況，以防範潛在危機。瑞信預計，中國今年國內生產總值增長將達6.5%，而中國人民銀行將在8月底前把存款準備金率下調50個基點。

瑞信認為，今年下半年環球股市仍具有上升潛力。經濟增長強勁料將帶動收益，而貿易糾紛很可能會帶來微觀經濟而非宏觀經濟方面的影響。

瑞信繼續看好股票而非固定收益，今年較以往實施更多的板塊及區域轉換。行業方面，看好能源、科技、金融領域。從區域市場上看，瑞信重點關注新興市場、英國股票及瑞士股票，同時亦將新加坡列為除中國及南韓外的新偏好市場。

瑞信表示，由於宏觀環境良好、盈利穩健、估值合理，重申對中國股票的樂觀看法。近期的宏觀經濟數據(如採購經理指數)令人鼓舞，顯示今年第二季增長勢頭仍然穩健。同時受企業盈利優於預期升幅帶動，股票前景仍然強勁。

瑞信亞太區私人銀行首席投資總監伍澤恩表示，現在有明顯跡象顯示，今年下半年主要地區的經濟增長即將加快步伐，從而為股票及特定大宗商品創造利好的投資環境。然而，投資者應警惕貿易糾紛的潛在影響，以及其他政治和與政策風險。