即巿股評 港股直擊

噚日點都估唔到個市會叉錯腳，一叉就叉咗落到29300點水平；而噚日推嘅恒指Put(16951)，拆開恒指5分鐘圖嚟睇嘅話，喺朝早約11點20分左右，SlowSTC(14,3)窿起咗座山出嚟，係一開始就裂口大挫嘅日子再要冒險進跌嘅話，呢個時間即使SlowSTC(14,3)未正式殺到入超買水平，但見個勢都上返咁上下，同時恒指其實唔係跌少咗，而係頂住橫行咋，呢個moment係買跌嘅就真係好落鑊，如果唔係一過氣火大得滯就會燶架啦，(16951)亦都唔例外，輪價大約係0.129元。唔好話喺噚日跌到最激嗰陣時放，好似噚日喺Weibo講嗰時跌700幾點放，都快手執5%；就算依家9點53分走，按輪價約0.141元計，都有約10%水位。

依家9點57分，恒指由升轉跌，跌嘅點數未算多，只係個位數，按恒指暫時做過最低嘅29446點配上恒指牛熊證街貨圖計，承如噚日所講，大市急插先係下方有會有唔少錢流入博反彈，見29300至29399點，呢度係最貼價嘅牛證，儲落有1354張期指，當中有1162張仲係噚日新增嘅；第二樣就係輪商出唔砌貼價熊證，依家熊證第一小隊係30900至30999點，用返29446點計，個市要反彈逾1400點先叫做敲到門咋，要食埋嘅話比多100點啦！

「唔係喎，個市跌得咁狠，點會彈返少少呀？」依家咪彈緊囉。恒指日線圖見噚日條250天線都危危乎，若然今日到收市都keep得到支咁細細粒嘅陽燭(即成粒燭都被噚日支大陰燭包住)嘅話，位低「身懷六甲」隨即成形，再配返SlowSTC(14,3)兩線開始喺低位減低斜度，即%K線準備低位升穿返條%D線，而保歷加通道見到計埋依家為止已經係第二日恒指處於保歷加通道以外範圍，換言之係嚟緊嘅第三日，或者第四日會瓹返入去。Btw，噚日一跌其實有個下跌裂口係度(30012至30259點)，裂口係要嚟補嘅，問題係唔知幾時啫。

依家10點11分，恒指做緊29525點，又倒升返56點，睇嚟今日個市都係自我修復為主，向下再殺牛證嘅機會確係高，但見走勢圖似有回氣嘅跡象。今日都係觀察為上。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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