香港財經 港股直擊

本港承建商棠記控股(08305)宣布招股詳情，每股招股價0.25至0.3元，發售2億股，90%配售，10%公開發售，集資最多6000萬元。

一手1萬股，入場費3030.23元。

該公司表示，集資所得其中32.60%用於擴大員工規模；31.27%用於購置額外機器及設備；22.03%用於升級香港辦事處及工作室；8.81%用於提供由銀行或授權保險公司發行的擔保金；約5.29%用於一般營運資金。

該公司今日起招股，下周一(25日)截止認購。股份預期7月4日上市。

保薦人紅日資本。