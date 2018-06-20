外電有報道指，中興(00763)仍就4億美元託管協議與美國商務部磋商，中興H股連瀉四日後終於回升，更重上十元大關，現造10.02元，回升1.73%，成交金額1.39億元。
不過，中興A股(00063.SZ)沽壓未止，更連續五日跌停，最新造18.49元人民幣，跌幅9.98%。
據《路透》報道，中興仍就4億美元託管協議與美國商務部磋商，美方官員強調做法屬正常程序，需待中興達成協議後，才會撤回銷售禁令。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
外電有報道指，中興(00763)仍就4億美元託管協議與美國商務部磋商，中興H股連瀉四日後終於回升，更重上十元大關，現造10.02元，回升1.73%，成交金額1.39億元。
不過，中興A股(00063.SZ)沽壓未止，更連續五日跌停，最新造18.49元人民幣，跌幅9.98%。
據《路透》報道，中興仍就4億美元託管協議與美國商務部磋商，美方官員強調做法屬正常程序，需待中興達成協議後，才會撤回銷售禁令。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【異動股】航運貿易股軟 萬洲偉易達續創一年低
|上一篇：
|納瓦羅:對iPhone關稅豁免不知情