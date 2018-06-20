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今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】傳中興仍與美磋商託管協議 H股今早回穩

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外電有報道指，中興(00763)仍就4億美元託管協議與美國商務部磋商，中興H股連瀉四日後終於回升，更重上十元大關，現造10.02元，回升1.73%，成交金額1.39億元。

不過，中興A股(00063.SZ)沽壓未止，更連續五日跌停，最新造18.49元人民幣，跌幅9.98%。

據《路透》報道，中興仍就4億美元託管協議與美國商務部磋商，美方官員強調做法屬正常程序，需待中興達成協議後，才會撤回銷售禁令。

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