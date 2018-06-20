安踏體育(02020)今早高開5.8%，報45元，開市後升幅收窄，一度僅升1.5%，最新升4.2%，成交額5750萬元。
研究機構GMT Research早前發表報告狙擊中國體育用品行業，當中特別點名要小心安踏(02020)、特步(01368)和361度(01361)，更予安踏僅10元的目標價。觸發板塊全線受壓。
其他體育用品股個別走，李寧(02331)升1.8%；特步跌0.2%；361度升0.4%；裕元(00551)升0.9%。
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