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今日 10:09 港股直擊 即巿股評

【異動股】安踏回升 高開近6%後反覆靠穩

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安踏體育(02020)今早高開5.8%，報45元，開市後升幅收窄，一度僅升1.5%，最新升4.2%，成交額5750萬元。

研究機構GMT Research早前發表報告狙擊中國體育用品行業，當中特別點名要小心安踏(02020)、特步(01368)和361度(01361)，更予安踏僅10元的目標價。觸發板塊全線受壓。

其他體育用品股個別走，李寧(02331)升1.8%；特步跌0.2%；361度升0.4%；裕元(00551)升0.9%。

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