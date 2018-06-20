港股直擊 香港財經 即巿股評

市場續憂慮貿易戰的不確定性，隔晚美股三大指數集體收跌，道指收跌287點或1.15%，報24700點，連跌六日。港股昨日急跌841點後，今早反彈過百點後，又告乏力。

恒指高開10點，報29478，開市後升幅擴大，暫時見最多升162點，高見29630，其後在內地股市拖累下，升幅收窄，9時50分前更倒跌，暫時見最多跌22點，報29445。

國企指數跑輸，最新跌35點，報11457。

內地股市昨日重創，上證指數昨日收市急跌3.8%，今早仍偏軟，最新報2890，跌17點或0.6%。

騰訊(00700)昨日挫逾3%，失守400元關，今早曾反彈見401元，最新升2元，報398.8元。

滙控(00005)今早跑輸，最新跌0.1%，報74.5元。

「三桶油」靠穩，中石化(00386)今早一度升半成，最新升近3%，報7.19元，暫為表現最好藍籌。

濠賭股今早表現較好，銀娛(00027)及金沙中國(01928)最新均升逾1%。永利(01128)升近2%，澳博(00880)升逾3%。

個股方面，藥明生物(02269)大股東以折讓逾6%配股，今早配股上板涉資39.6億，股價低開4.1%，報81.1元，之後曾倒升，最新跌0.5%，報84.15元，成交逾45億元。

中興通訊(00763)昨日股價再插近兩成半，傳公司與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令，股價最新升1.7%，報10.02元；其A股今早再度跌停。