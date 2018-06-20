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今日 09:44 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】碧桂園服務上市翌日早段挫7%

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由碧桂園(02007)分拆的物業管理公司碧桂園服務(06098)，上市翌日下挫，最低見過9.27元，挫7.3%，現造9.51元，仍跌4.9%，成交金額1.44億元。

至於碧桂園則隨市向上，現報15.74元，微升0.64%，成交金額2628萬元。

其他物業管理股回升，綠城服務(02869)走高0.27%，報7.37元；中海物業(02669)漲0.76%，造2.66元；雅生活(03319)升0.8%，造15.12元。

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