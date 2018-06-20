港股直擊 即巿股評

中美貿戰陰霾拖累，中港股市昨日急跌，恒指短期考驗俗稱「牛熊分界」的250天平均線。

隔晚美股三大指數集體收跌，道指收跌287點或1.15%，報24700點，連跌六日，蒸發今年以來全部升幅；科技股表現較好，納指收市僅跌0.28%，報7725點；標普500指數收跌0.4%，報2762點。特朗普新關稅威脅令投資者不安。波音收跌3.8%，Caterpillar收跌3.6%，領跌道指。

市場對中美之間爆發貿易戰的憂慮加劇。中國商務部發言人表示，美方在推出500億美元徵稅清單之後，又變本加厲，威脅將制定2000億美元徵稅清單。這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望。如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

歐盟在6月28至29日峰會草案中抨擊美國金屬關稅，支持按計劃對美國採取貿易報復措施，歐盟領導人將尋求採取措施改善WTO機制。

國際金價下跌，貿易緊張局勢加劇，但避險情緒無力助金價回溫。美滙指數創下11個月新高，至95.3，金價一度下探至1270.52美元的年內低位。

紐約期油收市跌1.2%，報64.90美元/桶。市場預計油組將在本周後期宣布提高原油產量。倫敦基本金屬普跌，LME期銅收跌2%，報6825.5美元/噸；期鋅收跌2.1%，期鋁收跌1.8%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.5元，較本港上日收市高0.9元；騰訊(00700)ADR收報398.92元，高2.12元；國壽(02628)ADR收報21.48元，高0.13元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.65元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報5.86元，高3仙；中石化(00386)ADR收報7.05元，高6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.67元，高0.42元；聯通(00762)ADR收報9.97元，高9仙。

恒指昨日午後曾瀉977點，低見29332，逼近俗稱牛熊分界的250天平均線(約29251點)，收報29468點，跌841點或2.8%，連跌4日累插1634點或5.3%，創逾4個月收市新低。大市昨日下跌股份比例達92%，上升股比例僅8%。全日成交額急增至1529.84億元，為本月以來最高。綜合港股ADR表現，預計恒指今早有望反彈過百點，初步阻力為3萬點約200天線附近，重要支持位參考250天線約29270點附近。留意美滙指數剛突破95阻力，港滙會否觸及弱方保證，以致金管局出手捍衛聯系滙率。

市場憂慮中美貿易戰升級，內地股市昨日重創。上證指數跌幅一度擴大至近5%，低見2871點，收市報2906點，跌115點或3.82%，指數跌至近兩年低位；深成指最多跌6.1%，收市報9414點，跌幅達5.3%。《新華社》報道，A股受外圍因素影響下跌，而目前A股市場已經有不少積極因素顯現，包括上市公司業績持續改善、外部資金不斷流入、改革開放政策穩步推進等，將支撐A股行穩致遠。文章又指，對於近期市場的一些憂慮，最近也有相對積極的反饋，例如小米集團決定分步實施港股和中國存託憑證上市計劃；在一定程度上，緩解市場對資金面緊張的憂慮。

焦點股份

長實集團(01113)：據聯交所資料顯示, 長和資深顧問李嘉誠增持長實，在上周四五及昨日，合共買入890.65萬股，涉資約5.84億元，持股量增加至32.06%。

藥明生物(02269)：外電引述銷售文件指，藥明生物(02269)大股東計劃配售5000萬股，每股作價78.2元至80元，較昨日收市價84.55元折讓5.4%至7.5%，套現最多40億元。

中國生物製藥(01177)：旗下藥品「利多卡因凝膠貼膏」，獲得國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件，產品同時獲得新藥證書。該貼膏用於治療帶狀皰疹後遺神經痛，被美國、歐洲、中國等多地的臨床指南，列為一級推薦用藥。

金界控股(03918)：公布該公司行政總裁兼執行董事Chen Lip Keong，昨日以每股平均價約7.3342元，在場內購買合共540萬股公司股份，總代價約3960.5萬元。增持後，Chen Lip Keong於公司的持股增至約65.84%。

澳至尊(02031)：預期截至3月底止全年盈利介乎1000萬至1400萬元，按年增長約3倍，主要因為各種銷售渠道的銷售增加，以及並無2017年度產生的非經常性上市開支。

中國財險(02328)：首五個原保險保費收入1666億6400萬元人民幣，按年增加一成半。