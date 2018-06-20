即巿股評 港股直擊

前期文章談到了「是甚麼引起了恐慌」？

文章裡面提到了，恐慌其實是市場型態配合時間因素的一種合力而成的。

往往在消息公布之前，市場就已經出現了反轉向下的弱勢。

在6月8日指數衝上31500樓上準備開始回落時，我們給出了該圖，提示在預期的反轉區域（Reversal Zone）內，出現了反轉訊號。

結果市場逐級而下，就在上周五6月15日，我們在發給會員的即時消息就提到「分時圖未有反轉信號，靠邊站，等待下方支持」。

結果一個周末過完回來，市場大跌1000點，到達並且還超越了支持區域，超標完成任務。

實際上，在上周四上午在市場還在308的事後我們的訊息是回調要去到303，然後在此留意是否出現反轉。

結果市場持續下跌到目標區域，基於我們月報的看法，市場不是甚麼第五浪上漲創新高，而是一個橫行震盪，那麼在阻力位看淡，在支持位就要留意轉好。

而市場卻遲遲沒有任何反轉跡象，導致周五我們直接指出需要回試30000點。

昨日市場開盤即跌破支持區域30000點，基本就已經打破了守支持轉強的可能，一路做空別無選擇！

終究恐慌大跌的原因，無外乎就是市場弱勢，跌破支持，又踏在自然周期向下，市場周期尾端的這麼一個時間裡面。天時地利已然說明一切。

恐慌過後怎麼看？在周末的周報中，我們直言，市場進入循環周期低點時間區域，容易出現急跌，而自然周期，市場周期轉上還要等待7月。

五窮六絕七翻身，可能又一次要應驗了！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。