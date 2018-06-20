港股直擊 即巿股評

當市場在上周中還正憂慮美國於本年度的加息次數將會較預期為多之際，另一邊廂，中美貿易戰火又再度重燃，港股在端午節假後復市急挫。期指昨天低開376點，跌穿30000點大關後，全日反覆向下，午後更一度急挫991點，低見29267點，尾市跌幅雖有所收窄，惟全日仍大跌887點，收報29371點，大市成交明顯大幅增加，全日有1530億元。

港股經歷完6月上旬的向好走勢，在上周卻突然出現180度轉變，先有預期美國加息步伐加快，導致美滙升至7個月高，導致新興市場資金外流的情況持續，若之後美滙再延續強勢的話，新興市場走資情況定會加劇，嚴重的甚至導致更多的新興市場面臨危機，從而影響環球的投資氣氛。

重上29800點才算回穩

而中美貿易戰又再度急速升溫，由於美國總統特朗普再度出爾反爾，於上周五批准並向外公布對總值500億美元的中國商品加徵25%關稅的清單，而中方亦以同等規模及力度作出反擊，推翻了兩國多次貿易談判的成果，令市場對相關事態發展的憂慮，較之前更加深，亦令港股出現了昨天的急挫。短線而言，大家宜要多加留心美滙的走勢及貿易戰會否再度惡化，因有關因素如未有改善，預期港股仍會以反覆偏淡為主。

技術方面，經過昨天的急挫，期指走勢急劇轉差，各技術指標全面向淡，14天RSI雖然跌至34.8，惟仍未跌至超賣區域；而MACD圖中，熊差距持續擴闊；反映近日沽壓動力正在增加，而且期指或仍有下跌的空間。另外，期指昨天已跌穿了29700至29800點的重要支持及保歷加通道的底部，而昨天的低位亦在250天移動平均線附近，因此今天市況至關重要，倘若今天開市後期指跌穿昨天的低位29267點及250天移動平均線（現時在29224點），同時跌穿開市後15分鐘低位的話，期指便很可能還有調整空間，下一個重要支持便是2月初的低位29070點；相反，如期指短期內能重上29700至29800點左右的區間，方可言初步回穩。

Long Put睇即月價外400點

策略方面，如還持有淡倉的投資者可續持有，並可以收市價升穿29700點作為止賺的參考。而未有倉在手的投資者，如今天開市後，期指跌穿昨天的低位29267點及250天移動平均線，同時跌穿開市後15分鐘低位的話，可考慮小注開即月價外400點的Long Put，止蝕位以29700點作參考。