即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易戰惡化，衝擊全球金融市場，美股周一(18日)主要指數普遍受壓，道指表現最差，連續5個交易日下跌，曾瀉264點，低位雖有買盤吸納，收市仍挫0.41%；標普回落0.2%；納指逆市微升0.01%；反映小型股表現的羅素2000收市更刷新歷史紀錄。

科技股造好，不但毋懼政經風險，更獲得「老虎」加持。傳奇對沖基金經理Tiger Management創辦人羅伯遜(Julian Robertson)最近接受訪問時表示，考慮到科技巨擘的增長前景，其估值仍屬低廉，過去9年牛市的領袖股FANG(Facebook、Amazon、Netflix、Google)，以至其他科技股根本沒有泡沫；相對於2000年那些科網龍頭動輒50倍至80倍的市盈率，再比較目前市場其他股份估值，這些科技股屬非常便宜。羅伯遜除了較看好Google母公司Alphabet、Facebook和Microsoft外，還建議吸納銀行股(如摩根大通、美銀和花旗)及航空股(Ryanair和加拿大航空)。

本欄上周二估計，科技股走勢仍然一浪高於一浪，策略上依然是候低買入，結果，納指上周四創新高，亞馬遜周一收漲0.46%，繼續尋頂；Facebook升1.26%，股價刷新紀錄。

倘後市一如「老虎」所料，投資者可選擇買入並持有(Buy and Hold)策略，因為據INTL FCStone全球宏觀策略師Vincent Deluard的測試，假設投資者能預知下一季度美國GDP數據，倘按季錄得增長時便買入標普500指數基金，若增長放緩就沽出套現，結果顯示，該策略的每年回報可達8.2%，但仍跑輸Buy and Hold策略1個百分點。上述測試突顯股市某程度上具前瞻性，股價已經反映了部分經濟表現的預期變化，故此與其經常猜測後市走向，選擇「時間是你良友」的長線持有策略，埋單計落可能除笨有精。

何況，就算大行應用了高科技，預測也未必準確，就以世界盃為例，高盛在今屆世盃開鑼前，利用人工智能(AI)的機器學習(Machine Learning)來運行20萬個量化模型計算比賽結果，並發表了一份40多頁的研究報告，預測今屆的四強為巴西、法國、德國和葡萄牙，決賽則是巴西、德國之爭，最終王者將是巴西──在模擬逾100萬次比賽後，巴西隊奪冠的概率最高，約為18.5%，緊隨其後的分別是法國和德國，捧盃率11.3%及10.7%(儘管法國隊獲勝機會率較德國高，但因抽籤較差，在四強階段將有機會遇上巴西而率先出局)；至於「熱門」西班牙和阿根廷，高盛預計兩隊表現將較預期為差，在八強階段會分別被法國及葡萄牙淘汰。

還有港人情有獨鍾的英格蘭，晉身次圈的機率高逾七成，打入八強的機會則剛過半，捧盃率僅7.8%。

不過，高盛預測準確性如何？其實都是普普通通，因2014年同樣預測巴西贏冠軍，但最終卻在主場被德國「大炒」，無緣晉身決賽。眾目睽睽，今屆巴西首場和波、德國更出師不利，高盛隨時「重蹈覆轍」。

港股方面，恒指假後隨外圍下挫，一度勁插近千點，收報29468點，大瀉841點(2.78%)，主板成交金額增至1529.8億元。從技術走勢來看【圖】，恒指失守過去數月的徘徊區底，短期或再考驗250天線(29251點)及2月初的低位29129點支持。

信報投資研究部

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