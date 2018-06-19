港股直擊 即巿股評

德銀發表報告指，中美兩國互相開徵關稅，雖然令市場失望，但並非世界末日，即使不能排除貿易戰進一步升溫，但市場近期面臨的挑戰已大致結束。該行認為市場對此已有大致期望，因此上述措施料不會對市場造成太大衝擊。

該行又指，離岸中資股票盈利影響較低，風險在年初至今已大致反映。此外，美國向500億美元中國產品徵收關稅，僅相當於中國GDP的0.5%以下，對MSCI成分股的盈利影響亦有限。經周五之宣布後，該行料市場日後對進一步貿易戰相關新聞的承受力將加強。

德銀指MSCI中國指數仍相對吸引，並篩選15隻予「買入」評級的純內地業務股份，主要來自消費、教育、公用、醫療保健及保險板塊，對投資者提供「避風港」作用，當中包括蒙牛(02319)、達利食品(03799)、榮智控股(06080)、精銳國際教育(ONE.N)、新奧能源(02688)、華潤燃氣(01193)、長江電力(600900.SH)、華電福新(00816)、華能新能源(00958)、新天綠色能源(00956)、中國生物製藥(01177)、環球醫療(02666)、九州通醫藥(600998.SH)、平保(02318)及太保(02601)。

報告內又認為中國面對可能正疲弱的出口，或將放寬財政政策及貨幣政策，以刺激投資增長，鐵路基建、電網、環保等或轉得更為進取，而內房政策亦不太可能進一步收緊。

德銀維持國企指數14000點之年底目標不變。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。