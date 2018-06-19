即巿股評 港股直擊

早於今年4月4日已向港交所提交主機板上市申請的有才天下獵聘(06100)，於6月13日見發布聆訊後資料集，而於6月7日據路透旗下IFR報導，引述市場消息人士指出，以「獵聘」品牌經營獵頭及招聘服務平台的有才天下資訊技術有限公司開始為其3億至5億美元 (折合約23億至39億港元) 的香港IPO (首次公開發售)進行預先推介。最終在6月19日開始招股，招股價介乎28.50至35.50元，招股規模為8800萬股，計出集資金額為25.08億至31.24億港元。

探討上市前股權分布

集團由主席兼首席執行官戴科彬創立，另有兩名主要股東 (佔權介乎10%至少於30%) 包括私募股權基金華平投資及Matrix Partners，上市後分別佔權27.10% (透過May Flower Information Technology Co., Ltd. 及三啟未來 (天津) 企業管理合夥企業持股)、20.14%和19.65%；另有一名大股東，就是在上市前佔權6.15%的Tenzing Holdings 2011 Ltd.；集團還有四名佔權少於5%的小股東，於上市後佔權介乎1.10%至2.74%。上述九名股東，持有兩類股份，分別是普通股和優先股，其中優先股由分為三類，分別是A-1輪、A-2輪和A-3輪可轉換優先股，集團於上市後按1:1換成普通股，而折合港元之相對成本價為2.3065、13.4245和14.7079元，相對招股價中位數32.00元計算，折讓為92.79%、58.05%和54.04%。

基本面正在持續改善

根據招股書資料，按2017年總收益計算，集團經營中國最大的專注於中高端人才的線上人才獲取服務平台，截至去年底集團連接約3890萬名註冊個人用戶、248,600名驗證企業用戶及101,840名驗證獵頭。於往績記錄期間，絕大部分收入來自於向企業客戶銷售人才獲取服務，其服務通常採取形式為(1)以訂購為基礎的服務，如簡歷下載；及(2)以交易為基礎，根據具體職位所提供年薪和招聘階段取固定費用的人才獲取服務，例如「面試快」及「入職快」。另也提供服務套餐，每個套餐定價通常介乎1萬至4萬元人民幣，一般服務期限通常為12個月。於過去三年收入分布，主要來源是「向企業客戶提供人才獲取服務」，相對2015、2016和2017年約3.36億、5.79億和7.96億元人民幣，佔總收入為97.3%、98.6%和96.5%。此外，業績也在持續改善，相對溢利約-2.31億、-1.40億和+755萬元人民幣，所以按上述資料顯然是實業股；卻不算是績優股，但見基面因素正在改善，散戶認購作中長線投資未嘗不可。

市賬率反映估值很高

此股的招股規模佔發行股數17.76%，有別於常見的25%，集團將變為發行約4.96億股，計出上市時市值約141.23億至175.92億港元，反映市值定位較高。而觀乎招股價上限和下限差距24.56%，因低於30%暗示管理層對招股銷情略有信心，畢竟從去年9月底上市的眾安在線(06060) 至今年5月初上市的平安好醫生(01833)共五隻大型新經濟股份，當中除了閱文集團(00772) 錄得盈利，其餘四隻均為虧損，如今有才天下獵聘卻有盈利，所以對招股銷情略有信心可以理解。然而，參考去年底集團資產淨值折合約4.70億港元，相對上市時市值約141.23億至175.92億港元，計出市賬率為約30至37倍，值得留意截至6月19日三隻科技藍籌股騰訊控股(00700)、瑞聲科技 (02018) 和舜宇光學(02382)之市賬率分別約12、7和19倍，可見有才天下獵聘估值異常地高，反映除非散戶認購之目的為中長線投資；否則暫未看到有認購作為短線操作之價值，故此散戶進場前要三思。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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