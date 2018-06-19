港股直擊 即巿股評

中美貿易戰情勢惡化，中港股市端午節長周末後復市急挫，當中A股爆小股災，深成指曾插逾6%。港股收市見逾4個月低，大市超過九成股份下跌。

恒指今早低開310點，失三萬關，開市後跌幅曾收窄至297點，見30012點暫時高，及後沽壓驟增，上午最多插670點，中午挫659點，午後跌幅進一步擴大，曾瀉977點，見29332點全日低，逼近俗稱牛熊分界的250天平均線(約29251點)。恒指收報29468點，跌841點或2.8%，連跌4日累插1634點或5.3%，創逾4個月收市新低。大市今日下跌股份比例達92%，上升股比例僅8%。

全日成交額1529.84億元，較上日增加約397.49億元或35%，為5月31日以來新高。

國企指數收報11492點，挫377點或3.2%。國指4日累插713點或5.8%。

恒指即月期貨收市跌887點或2.93%，報29371點，低水97點。

A股重創，滬指跌3.78%，連跌4日，收報2907點創近兩年低；深成指曾瀉6.1%，收市挫5.31%。兩市成交額約4737億元人民幣。

中美貿易戰升溫，美國上周五公布落實向總值500億美元的1102種進口中國商品加徵25%關稅；中國在周六凌晨還擊，建議對原產於美國的659項總值約500億美元進口商品加徵25%關稅。美國總統特朗普最新再威脅對2000億美元(約1.56萬億港元)中國貨加徵10%關稅。

歐洲三大股市最新向下，德法股市挫逾1%；美國道指期貨最新挫372點，報24644。

藍籌股近乎全線向下，滙控(00005)跌2.3%；友邦(01299)跌3.2%；港交所(00388)跌3%；中海外(00688)挫4.4%；吉利(00175)挫5.2%；「三桶油」跌2.9%至3.5%；銀娛(00027)跌3.5%；金沙中國(01928)跌3.4%；中移動(00941)跌1.4%。

焦點板塊

科技股：美國恢復中興(00763)銷售禁令，股價創近兩年低，收市挫24.8%，成交額12.26億元。其他手機設備股全線挫，舜宇(02382)挫5.3%；瑞聲(02018)跌3.3%；高偉(01415)發盈警遭花旗降目標至1.8元，收市挫11.5%；雷蛇(01337)創新低，收市跌4.4%。A股富士康工業互聯網(工業富聯)(601138.SH)，本港同系股份受壓，鴻騰(06088)無起跌；富智康(02038)挫7.4%。通訊設備股方面，長飛(06869)挫7.9%；中興供應商摩比(00947)挫18.2%；京信通信(02342)跌6.5%。半導體股方面，中芯(00981)跌4.1%；ASM太平洋(00522)挫5.3%；華虹(01347)跌2.4%。科網股亦受壓，騰訊(00700)跌3.2%，報396.8元；美圖(01357)創新低，收市羨2.6%；易鑫(02858)創新低，收市挫6.2%；中國軟件國際(00354)挫7.4%；擎天軟件(01297)挫9.2%；金蝶(00268)挫8.3%；金山軟件(03888)跌3.4%。

中資金融股：本港中資金融股隨A股下挫，建行(00939)跌3.1%；工行(01398)跌3%；中行(03988)跌3.4%；平保(02318)跌2.7%；中信証券(06030)挫5.5%；人保(01339)挫5.5%。多股創最少52周低，包括中國華融(02799)、民生銀行(01988)、HTSC(華泰證券)(06886)、廣發証券(01776)、中國銀河(06881)、重慶銀行(01963)和東方證券(03958)。本地業務為主的券商方面，海通國際(00665)和國泰君安國際(01788)創逾52周低，收市挫5.3%和5.1%。另外，惠理集團(00806)亦見逾52周低，收市跌3.3%。相反，跟國指呈反向關係的FI南方國指(07388)升3.45%，成交額1.25億元。

航運及港口股：中美貿易戰拳來拳往，本港航運及港口股全線受壓。招商局港口(00144)公布截至3月31日止，兩年零三個月之財務資料，今年首季歸屬於母公司股東的淨利潤約7.7億元，股價創逾9年低，收市跌3.7%。另外，中遠海控(01919)挫6.8%；太平洋航運(02343)挫8.3%；中外運航運(00368)挫7.9%；中遠海能(01138)跌6.2%；青島港國際(06198)跌5.6%；中遠海發(02866)跌4.1%；中遠海運港口(01199)跌4.3%；東方海外(00316)跌3.8%；中外運(00598)跌1.2%。

貿易股：中美貿易戰升溫，美國業務佔比較重的股份今早顯著受壓，萬洲國際(00288)曾挫7.4%，見6.52元創逾一年低，收市跌5.7%；敏華控股(01999)跌3.3%；敏實(00425)跌4.5%；耐世特(01316)挫5.9%；創科實業(00669)跌3.8%；偉易達(00303)創逾一年低，收市跌2.5%。

焦點股份

太古系：太古地產(01972)以150億元出售太古城中心兩商廈，惟股價收市挫6%；母公司太古A(00019)逆市創一年半高，收市升0.9%，為表現最好藍籌。

碧桂園服務(06098)：由碧桂園(02007)分拆的住宅物業管理業務，今早以介紹方式上市，開報10元，開市後低見8.8元，其後爬升，最高見11.26元，收報10元，與開市價持平，成交額10.08億元。

北京首都機場(00694)：裂口低開18.5%，曾挫28.2%創逾一年低，收市跌25.3%，成交額10.8億元。集團公布，收到民航局取消民航發展基金，用於首都機場等三家上市機場返還作企業收入處理政策，料政策調整將對公司未來收入產生一定程度的負面影響。按照該公司對首都機場旅客吞吐量預期的初步測算，預計今年收入將因此減少不超過1.2億元人民幣。航基股份(00357)亦公布過去三年民航發展基金佔其收入逾17%，股價今日挫13.8%。

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