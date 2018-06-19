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花旗 北京首都機場(00694)

評級：沽出 -> 沽出

目標價：9.53元-> 7.08元 (較前收市價11.76元有39.8%潛在跌幅)

北京首都機場(00694)公布，收到民航局取消民航發展基金，用於首都機場等三家上市機場返還作企業收入處理政策，料政策調整將對公司未來收入產生一定程度的負面影響。花旗發表報告，認為有關政策對首都機場盈利明顯造成損害，重申「沽售」評級，目標價調低近兩成六至7.08元。

公司表示按照對首都機場旅客吞吐量預期的初步測算，預計今年收入將因此減少不超過1.2億元人民幣。花旗指，基於民航局給予半年過渡期，預計更大的影響將會在2019年中反映。

花旗表示，該行早前已指北京興建第二個機場，對首都機場帶來潛在負面影響，故去年12月已把投資評級降至「沽售」，而取消民航發展基金，將進一步損害明年盈利，將公司2019至2020年盈利預測分別下調36%及55%。

此外，中金報告指出，民航發展基金返還政策取消對北京首都機場收入的影響將在2019年開始顯著反映，預期其2019年淨利潤將減少25%，，下調北京首都機場評級至「中性」，目標價則下調至11元。

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