即巿股評 港股直擊

上個月中美貿易談判發聯合聲明，話雙方永不打貿易戰，但「侵侵」反口覆舌，加上阿Man都話佢連自己友都唔放過，向G7盟友開火，又點會放過中國咁順攤。結果上周五美國宣布向中國500億美元商品徵收進口關稅，隔晚仲要踩多一腳，指有意將徵稅商品加碼至2000億美元。美股當然嚇窒，道指一度跌逾200點，只係科技股當算硬朗，收市前收復大部份失地，納指幾乎持平，道指亦跌少一半，收市跌102點，報收29888點。

不過呢港股就冇咁好彩，長周期前恒指已失守多條移動平均線，外圍股市呢兩日走晒樣，港股今日裂口低開310點，失守三萬大關後，一度跌幅收窄欲守三萬，可惜隨住內地股市低處未算低，整個上半場多次穿底，拖累港股跌幅擴大，恒指一度插水670點，低見29639點，半日收市唔好得去邊，貼住個地板行，中午報收29650點，跌659點。國指跌幅更驚人，半日跌313點，報收11556點，主要係內地股市仆直，上指數跌近3%，國指自然跑輸大市。

內地股市除咗因為貿易戰升溫，由口水戰演變至真關稅後，跌勢更加一發不可收拾，除咗關稅有機會加碼之外，美國國會參議院通過2019財政年度國防政策法案，當中包括重新處罰中興通訊(00763)的條款。美國對中興嘅罰款已達天文數字級數，但美國國會認為要判佢死刑先適合，結果隔晚參議院以85對10票、大比數通過總值7160億美元(約5.5萬億港元)2019年財政年度《國防授權法》嘅同時，亦通過恢復對中國中興通訊嘅制裁，中興將無法從美國購入零件。 喺法案未正正生效前，侵侵仍會去遊說國會議員放中興一馬，但唔少議員打算釘死中興，中興有難，亦係內地股市致命傷。

阿Man曾提示，中美貿易談判其中一個條件，係美國要答應放生中興，家陣中興未講掂數，仲話要加碼徵關稅，雙方關係未至於破裂，都唔慌會有計傾，喺呢個情況下，本來已因水緊疲弱嘅內地股市，沽壓更加沉重。至於港股呢，話咗跟內地股市相關系數重過美股多多聲，即使美股死唔去，但內地股市得番半條命，港股亦難活。

好彩上星期已溫提大家，暫時唔好多手撈內銀股，今日內銀股繼續向下尋底，睇番買賣盤狀況，暫時未有耐到個底，重型沽盤壓陣之下，完全唔識寫個彈字。金融業乃係百業之舞，一旦貿易戰弄假成真，勢必影響中國經濟，本來內銀股已面對內地債市遺約壓力，若然經濟表現有何差池，不良貸款上升，內銀股繼續無運行。除咗內銀股遭殃，貿易戰升溫，航運股捱沽，暫時呢兩個板塊未宜撈底，寧買貴，莫買錯，未見跌得多就伸手去接貨。

除咗貿易戰升溫拖累股市表現，美滙指數持續高企，新興市場走資持續，亦加劇相關股市跌勢，今日亞太區股市撇除日本股市唔計，區內股市普遍跌1%或以上，密切留意新興市場股市跟貨幣走勢，呢個分分鐘係爆發全球股災嘅導火線之一。呢啲市況之下，阿Man認為上周喺世界盃開賽前叫疊埋心水睇波嘅決定完全正確，有缸邊友認為跌近2000點，恒指又穿三萬關，開始吼位撈貨亦無妨，留意係29500點一旦失守，港股將脫離之前移動區間底部，即之前上落市形態或改變，加上日線已又跌破保力加通道底部，呢兩日唔收復呢個位，重上29900-30000水平，呢轉破底先睇番二月份底部29200點，剛好亦係250日線所在。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)