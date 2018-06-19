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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日插659點 創兩個半月低

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中美貿易戰惡化，隔晚道指挫103點。中港股市端午節假期後復市急挫，先後失守三萬點關及200天線。

恒指今早低開310點，即失三萬點關，甫開跌幅收窄至297點，見30012點今早高後，沽壓驟增，一度大插670點，見29639點為兩個半月低，進一步失守200天線(約29924點)。恒指中午報29650點，挫659點或2.18%，大市成交額677.64億元。

國企指數報11556點，跌313點或2.64%。

藍籌股方面，萬洲(00288)再受貿易戰拖累，今早急跌7%; 內銀領跌，工行(01398)及建行(00939)分別跌2.4%及2.6%; 滙控(00005)創今個月低，跌1.8%; 騰訊(00700)險守400元，跌2.2%。

手機設備股急挫，美參議院通過恢復制裁中興(00763)法案，股份大跌24.81%; 高偉(01415)發盈警，今早下滑10.47%; 另外，舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別跌5.7%及3.9%。

中美貿易戰升温，航運股捱沽。中外運航運(00368)跌至兩周低，半日挫7.4%；太平洋航運(02343)失守10天線，跌4.80%；另外，中遠海控(01919)及東方海外(00316)分別跌6.30%及2.53%。

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