港股直擊 即巿股評

上個星期五(6月15日)喺上下半場裡面各自都有講過恒指波幅指數(VHSI)喺朝早見到嘅水平(15.88)同6月7日(15.9)錄得嘅都係差唔多，亦即係話VHSI好大機會出現一個比較大嘅波幅，甚至可以同6月7日嘅最多跌638點媲美。

依家10點04分，本來打緊句message出個push，作緊句message之際台就響個whatsapp出嚟，話恒指曾跌逾600點，計一計暫時低位係29702點，即最多跌607點，果然拍得住6月7日嘅最多跌638點。

呢一轉跌夠未？怕且都夠住先。先睇恒指日線圖，配條保歷加通道出嚟，今日粒陰燭身體嘅大部份都處於保歷加通道底以外嘅範圍，雖則保歷加通道口同時拓闊，不過要擘大個口包返住粒恒指，很肯定唔會係今日之內發生嘅事；同埋保歷加肯擘大個口之餘，都要恒指瓹返入去先得。

睇埋下方啲技術分析，SlowSTC914,3)%K線同%D線分別做緊17.85同34.23，雖然未到個位數，但再下行嘅空間有限；至於14RSI就見36.02，都屬於跌到落超賣邊皮嘅。值得留意嘅係DMI嘅ADX，由上周三(13日)至今日，ADX數值係9.159>9.467>10.02>11.30(呢粒數截至10點25分止)。各位同學，記唔記得ADX升但市跌，即係代表啲乜呀？唔記得？買本《鐘擺戰策贏港股》睇吓啦！(講笑，打書釘都得架啦！)

再睇恒指牛熊證街貨圖，低位已經變成29639點啦，換言之依家由最貼價嘅30200至302699點開始，落到29700至29799點呢六層牛證街貨全數死亡，夾埋總共有4093張期指，望望月曆今日19號，仲有8個交易日，即係28號就半年期結，怪不得大家都咁落力變身做飛雲打創界山啦！

坦白講，恒指都跌到落咁嘅地田，正如前文純用技術分析去睇嘅話，恒指再下跌嘅空間確實有限，但係諗深一層，就係喺呢段咁短嘅時間裡面，先要係商輪擔提供返啲貼價啲嘅熊證出嚟，買到無雷公咁遠，槓桿都唔會高得去邊啦；更何況同現價唔近嘅話，有咩因由要個市花咁多力氣去上返去咁高嘅水平？餓住上路喎大佬，乾酥餅都無個，死得啦！既然係咁就梗係向下行住先啦，或者行慢啲，事關始終恒指跌咗四個交易日，博反彈嘅聲音都可能開始有，假如個市選擇向下行多兩步，唔貪心，就250天線(29252點)，同現價29677點都只係相差425點，恒指Put(16951)，行使價29200點，輕微價外且成交活躍，係有少少博再跌嘅成份嘅，所以先至揀輪，小注為上。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。



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