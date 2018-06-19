港股今早愈跌愈急，10時正左右，恒指曾急跌606點，低見29702，刷新兩個半月低位。截至10時3分，恒指跌574點，報29735。
國企指數跌幅更大，暫時低見11577，見今年以來低位；最新跌282點，報11587。
美國道指期貨跌208點，報24808。
平保(02318)跌2.6%；建行(00939)及中行(03988)跌2.4%。
滙控(00005)跌1.9%，報74.9元。
汽車股受壓，吉利(00175)跌3.4%。
石藥(01093)逆市升0.6%，暫為表現最好藍籌。
港股今早愈跌愈急，10時正左右，恒指曾急跌606點，低見29702，刷新兩個半月低位。截至10時3分，恒指跌574點，報29735。
國企指數跌幅更大，暫時低見11577，見今年以來低位；最新跌282點，報11587。
美國道指期貨跌208點，報24808。
平保(02318)跌2.6%；建行(00939)及中行(03988)跌2.4%。
滙控(00005)跌1.9%，報74.9元。
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石藥(01093)逆市升0.6%，暫為表現最好藍籌。
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