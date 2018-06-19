港股直擊 即巿股評

港股昨日假期休市，期間外圍股市走弱，中美貿易戰升級將不利市場氣氛，不排除恒指短期失守三萬關。

隔晚美股跌幅收窄，道指上周五已跌84點，隔晚再收跌103點或0.4%，報24987點，連跌五日；納指微升不足1點報7747點；標普500指數收跌0.21%，報2773點。中美貿易局勢持續緊張，令市場受壓。英特爾跌逾3%，領跌道指。

市場仍在關注日益緊張的中美貿易關係。上周五，美國政府發布了加徵關稅的商品清單，將對從中國進口的約500億美元商品加徵25%的關稅，其中對約340億美元商品自7月6日起實施加徵關稅措施，同時對約160億美元商品加徵關稅開始徵求公眾意見。中方隨即出台同等規模、同等力度的徵稅措施。

倫敦資本集團市場研究主管Jasper Lawler表示，針鋒相對的回應讓兩個大國更接近全面的全球貿易戰。潛在的後果將是世界貿易放緩、商業信心下滑；雖然截至目前看到投資者紛紛逃入美國科技股，但這可能就要結束。

京東和谷歌公司達成戰略性合作，谷歌將向京東投資5.5億美元。谷歌將以每股20.29美元認購京東2710萬股新股；同時雙方將展開戰略合作，共同開發零售解決方案。京東收漲0.39%，谷歌A類股收漲2.1%。

油價上周五挫逾3%，隔晚反彈，紐約期油收升1.3%，每桶報65.68美元。布蘭特期油升2.7%，報75.08美元。油價在本周五(22日)油組會議舉行前上漲，因高盛稱原油市場仍然供不應求。

海外投資者正以十年來最快的速度離開亞洲新興市場。據統計，今年以來從印度、印尼、菲律賓、韓國、台灣地區和泰國六地金融市場流出的海外資金已經達到190億美元，創2008年金融危機以來新高。有分析認為，隨着全球流動性拐點來臨，亞洲市場貨幣也在面臨危機和挑戰。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港長周末前收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.15元，較本港上周五收市跌0.2元；騰訊(00700)ADR收報405.1元，跌4.9元；國壽(02628)ADR收報21.82元，跌0.13元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.91元，跌0.03元；中石油(00857)ADR收報5.95元，跌9仙；中石化(00386)ADR收報7.15元，跌5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.02元，跌0.23元；聯通(00762)ADR收報10.07元，跌1仙。

恒指上周五收報30309點，跌130點或0.4%，創本月收市新低，連跌三日累挫793點或2.6%。參考港股ADR表現，恒指今早或低開逾200點，恒指短期支持參考5月30日低位29964點。據財新報道，特朗普政府宣布計劃對額外2000億美元的中國商品加徵10%的關稅，並稱如果中國採取回擊，美國將繼續對更多中國商品徵稅。

美國今次加徵關稅直接衝擊電腦製造、電子和光學產品、電氣設備製造、機械設備製造等行業出口。留意有關板塊表現。

焦點股份

太古(00019)及太古地產(01972)：宣布出售持有「太古城中心第三座」及「太古城中心第四座」的全數權益，現金代價總額150億港元，按法定及基本基準計，太古地產預計出售收益約5.09億元及140.27億元；預計太古應佔出售收益分別約4.17億元及115.02億元。

東方航空(00670)：公布5月客運運力投入按年上升8.9%；旅客周轉量上升10.5%；客座率為81.41%，上升1.17個百分點。

高偉電子(01415)：公布預期截至今年6月底止，中期將錄得虧損，去年同期盈利902.5萬美元。

碧桂園服務(06098)：今日以介紹形式上市。