重要通告 港股直擊

茂業國際(00848)宣布，非全資附屬茂業商業擬以2.18億元人民幣收購優依購38.24%股份。

目前，集團全資附屬中兆投資持有優依購18.64%股份，完成後，優依購將成為集團非全資附屬。

優依購為時尚女裝設計與銷售公司，通過建立以市場需求為導向、以數據分析為驅動的商業模式，緊隨女裝時尚潮流，設計和採購流行女裝款式，並通過線上電子商務渠道進行銷售。

集團認為，收購可以使其借鑑優依購線上運營及新零售的經驗，進一步打通其線上線下渠道，運用優依購大數據技術構建其精準營銷體系，提升盈利能力。