即巿股評 港股直擊

過去一星期(6月11至15日)，港股在美朝領袖歷史性峰會以及聯儲局議息的重大政治和經濟消息籠罩下，恒指上周五以30309水平收市，一周下跌649點或2.09%。

必須補充，美國總統特朗普與北韓領袖金正恩6月12日舉行的為期僅半日的峰會，實際上是以最理想的氛圍中結束。試想特朗普不但沒有對金正恩端出本欄預估的「嗟來食」（見6月12日「搏拳實錄」），更在對方沒有交代北韓擁有的核武數量，亦沒有提及具體執行「不可逆轉」棄核細節，就「相信」金正恩快將實現朝鮮半島無核化。此外，儘管美國仍未放寬對北韓實施的歷來最嚴厲制裁，但特朗普已決定停止未來的美韓聯合軍演（據日本《朝日新聞》報道，中國國家主席趁金正恩月前訪華時「授計」，在「特金會」之前釋放遭北韓扣留的三名美國公民，來要求特朗普停止對中國和朝鮮都視為挑釁以至威脅的美韓聯合軍演），雙方領袖更有機會進行互訪，美朝關係達到空前的「和諧」。

至於聯儲局6月13日FOMC會後加息0.25厘（聯邦基金利率上調至1.75至2厘區間）則早在市場預期之內，甚至聯儲局預測今年再加息兩次亦沒有太大意外，但恒指上周五仍然偏軟，顯然是市場憂慮或觀望美國是否如期公布針對中國的500億美元進口商品懲罰性關稅清單。老徐亦因應情況揸住31000點的short call暫不食胡（見6月12日「搏拳實錄」）。

而美國果然在6月15日香港時間晚上約8時，宣布對總值500億美元中國進口商品分兩階段加徵25%關稅清單，首階段涉及340億美元、818項商品的關稅將於7月6日實施，第二階段涉及160億美元、284項商品則須經公開諮詢及聽證會才拍板。雖然特朗普並警告說，中國若採取報復，美國已擬定進一步行動回應，但中國商務部在美方公布加徵關稅清單後短短約6個鐘頭就作出反擊，宣布對總值500億美元、659項美國進口商品加徵25%關稅，其中545項商品相關關稅同樣於7月6日實施，其餘項目實施日期另行公布。

更令人擔心的是據稱美國已擬定第二份總值1000億美元的針對中國商品關稅清單，中國外交部長王毅則明言，如果美方關稅清單真的上路，中方也會用關稅來反制。中美貿易戰升至前所未見的溫度。

股神畢非德(Warren Buffett)月前曾就中美貿易爭拗分析，中美兩國有很多共同興趣及利益，兩個最聰明、最具智慧的國家，絕對不會做一些非常愚蠢的事情(見5月8日「搏拳實錄」)，但以目前情況來看，股神也可能錯判形勢。

不過，老徐始終認為中美貿易戰不會搞到傷筋動骨的結局，更何況觀乎特朗普處理美朝峰會採取的「先緊後寬」策略，這場貿易戰仍有機會（估計多數是中國稍稍讓步）和氣收場。希望中美貿易戰在6月28日、即月期權結算之前就出現降溫，那麼老徐short strangle（見6月5日「搏拳實錄」）的1268點期權金便全部袋袋平安。

老徐