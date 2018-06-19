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一般投資者在部署牛熊證的時候，都會首先選擇合乎自己風險承受能力的收回水平。這無疑是正確的，因為投資牛熊證面對的最大風險就是其收回風險。不過，除此之外，投資者有沒有留意牛熊證的其他條款及特性呢？投資者是否知道這些特性亦會影響你的潛在風險和回報呢？

其中一項時常被投資者誤解的是剩餘價值。有部分投資者可能認為，既然已經選定了某一收回價水平，那麼萬一牛熊證被收回的話，剩餘價值越多即越好嗎？這誤解應該從牛熊證的收回價與行使價之間的距離開始說明。

要注意牛熊證行使價的分別

假設市場上有兩隻恒指牛證，收回價一樣處於30000點，分別在於行使價，恒指牛證(65993)行使價於29900點，距離收回價100點，而另一隻恒指牛證乙的行使價則為29850點，距離收回價150點。

投資者可能會認為，兩隻牛證的收回價相同，一旦恒指觸及30000點而令兩隻牛證被收回，恒指牛證乙可能會收到較高的剩餘價值，那不就是更好嗎？這說法是表面上是對的，但你又有否想過，較高的潛在剩餘價值其實是從較高的買入價格換取得來的，即是說投資者在買入產品時其實已經付出了這部分的價值。以上表為例，以恒指水平30400點計算，恒指牛證(65993)的內在價值為30400點減去29900點，即 500點，而另一隻恒指牛證乙的內在價值則為30400點減去29850點，即550點。事實上，假設兩隻產品沒有溢價或折讓，由於恒指牛證乙的內在價值較高，價格亦會較高，如果投資者買入恒指牛證乙，便需付出額外50點的成本。

潛在剩餘價值較高並非好事

從另一角度看，假設恒指觸及30000點之後反彈，恒指牛證(65993)可取回100點剩餘價值，而恒指牛證乙則可取回150點的剩餘價值。事實上，這50點的差距只是取回當初買入時的已付出的部分內在價值。更甚的是，如果恒指觸及30000點之後繼續下跌，並在觀察時段跌穿29850點，兩隻產品均無剩餘價值，買入恒指牛證乙的投資者損失了更多原本付出的內在價值。

看完這篇文章，筆者希望各位了解以下重點：

1. 較高的潛在剩餘價值並不一定較好，原因是投資者在買入產品時已付出更多的成本

2. 產品的優劣並非視乎剩餘價值高低，而是產品的價格與其風險之間的平衡

由此可見，選擇收回價與行使價距離較窄的牛熊證對投資者更有效益。而高盛目前大部分發行的恒指牛熊證的收回價與行使價距離為100點，為目前市場上最窄的距離。投資者可使用高盛的牛熊證搜尋器

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註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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