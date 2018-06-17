即巿股評 港股直擊

粵海投資(00270)今年走勢不俗，由於該股收入穩定，加上派息不俗，投資者可續留意。該股收入主要來自水資源業務，包括供水予香港、深圳、東莞及南沙等地區，另亦擁有污水處理業務，具獨特優勢；其餘收入則來自發電、橋樑道路收費、酒店、物業投資及發展等。

截至去年12月底為止，年度收入按年增加16.3%至121.7億港元，純利更增35%至56.9億港元。撇除特殊收益的核心盈利倒退4%至44.73億港元。在六大業務中，水資源業務收入為76.98億港元，佔比約63.3%，仍是重要收入來源；其中按供港東江水協議，供港水費增加6.4%至47.8億港元，專利權已延至2020年，該分部未來可續提供穩定收入。

而截至今年3月底止的首季收入按年增加12.9%至32.78億港元，不過受累淨滙兌虧損大增至1.19億港元，純利倒退8.4%至10.8億港元，但符合市場預期。集團首季對香港、深圳及東莞的總供水量增加12.1%至5.37億噸，產生收入上升5.1%至16.7億港元。

粵投財政穩健，故近年積極作多方面發展，並擴大收購力度。去年在江蘇、汕頭等地收購7個水務項目，今年亦在廣東陽江市及陽山縣投得2個水資源項目，長遠有助擴充現有業務。另外，去年完成向母公司收購粵海置地(00124)73.82%股權，總代價41.22億港元，相信有助集團於地產業務的擴展。

現價股息率逾4厘

粵海置地主要於內地從事房地產業務，於深圳布心地區擁有土地，由原有的啤酒廠，將改作為擁有辦公室及商場的綜合性用途項目。首期地基及部分樓層已完成，可供出售面積11.6萬平方米，預期2019年開售，2020年完成，將為粵投帶來額外利潤。

總括而言，粵投多項業務均實現穩定增長，足以維持未來發展及股息增長，有助提升其吸引力。目前集團擁有的財務資產達80.93億港元，加上現金及現金等價物75.65億港元，處於淨現金狀態。現價預測巿盈率17.8倍，預測股息率4.1厘，估值吸引，建議作中線投資。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期粵海投資2018、2019及2020年每股盈利為0.766元、0.818元及0.879港元，給予12個月目標價14.5港元，相當於今年預測市盈率18.9倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理