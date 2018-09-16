即巿股評 港股直擊 國際財經

「超級周」轉眼過去，好戲果然在後頭，周三美國聯儲局公布議息結果一如預期，投資者表現自然相當克制，但到了周四歐洲央行召開記者會時終於大爆發，歐羅兌美元由日內高位1.185急瀉2.4%，至1.156邊緣，瞬間蒸發掉這半個月的升幅，單日挫1.89%，為2016年6月英國脫歐公投以來最慘烈。

歐洲央行決定把大規模買債計劃的結束時間延長3個月至12月底(早前預期9月份將完結)，期間購債額度從目前每月300億歐羅削半至150億歐羅，預告歐羅區量化寬鬆時代即將正式告終。

利率方面，三大政策利率包括主要再融資利率、邊際貸款利率及銀行存款利率分別維持在0厘、0.25厘及負0.4厘。歐洲央行行長德拉吉表示，利率政策方向最少維持不變到明年夏天。

按照歐洲央行所展示的加息路線，除了意味歐羅區銀行存戶起碼要「罰息」多一年之餘，德拉吉更準備把「收水」難題拖延至留待下任接手處理；他以「不惜一切捍衞歐羅」(Whatever it takes)為標誌的8年任期，將於2019年10月底屆滿，新任行長恐怕一上場便要面對這燙手山芋。

此外，歐洲央行把今年歐羅區經濟增長預期由2.4%降至2.1%，與日前聯儲局上調美國GDP預測截然不同，正好道出歐美經濟表現的分道揚鑣，吻合本欄6月5日的分析：根據美國、新興市場、日本，以及歐羅區的「花旗驚喜指數」走勢，「唯美獨好」很大機會成為今年下半年環球投資市場的主題。

歐洲央行「收水」取態偏鴿，歐羅滙價插水，間接促使美滙指數突破92至94區間頂部。附【圖】所見，美滙指數在周五亞洲時段曾飆至95以上，值得留意的是，其50天線在6月7日已升穿200天線，形成「黃金交叉」，後市漲勢如持續，投資者必須注視強美元對新興市場帶來的影響。

港股方面，恒生指數周五低開29點後表現反覆，曾倒升79點，見30519點全日高位，其後掉頭回落，尾市進一步受壓，低見30259點，跌幅擴至181點，收報30309點，挫130點(0.43%)。主板成交額略增至1132億元，下跌股份佔比達62%。

由周中開始，恒指先後失守10天線、20天線、100天線、50天線，並且重新跌入31100點成交密集區內，確認再度回到反覆鞏固階段，預期2月9日向上伸延趨勢線底部(約30200點水平)見初步支持，加上成交密集區下方(29900點)與200天線位置(約29914點)滙聚亦將發揮承托作用，恒指只要守穩29900至30200點區間，後市毋須過分悲觀。

在美歐日央行議息過後，美國終於落實對500億美元中國進口貨品加徴25%關稅，宜密切注視市場有何反應。

信報投資研究部

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