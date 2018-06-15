港股直擊 即巿股評

歐洲央行收水立場偏鴿，隔晚美國三大指數收市個別發展，道指先升後回，納指創新高。美國據報將公布詳細關稅計劃，加上長假期前夕，港股今日反覆向下。

恒指今早低開29點，開市後反覆跌52點，其後回升，最多升79點，見30519點全日高，中午收市前受A股拖累，曾跌109點見半日低，中午跌40點，午後早段窄幅上落，尾段跌穿上午低位，曾挫181點，見30259點全日低。恒指收報30309點，跌130點或0.4%，創本月收市新低，連跌三日累挫793點或2.6%。大市今日下跌股份比例為62%，上升股比例為38%。

恒指全周挫648點或2.1%。

全日成交額1132.35億元，較上日增加約171.38億元或17.8%，創6月1日以來新高。

國企指數收報11870點，跌80點或0.7%。國指三日挫336點或2.8%；全周跌295點或2.4%。

中港市場下周一(18日)為端午節假期休市，互聯互通雙向交易亦暫停，周二(19日)恢復。

恒指即月期貨收市跌155點或0.51%，報30259點，低水50點。

A股下挫，滬指收市跌0.73%，險守三千點，但創逾20個月新低，連跌四周；深成指失一萬關，收市挫1.4%。兩市成交額約3562億元人民幣。

歐洲央行公布年底停止買債，同時預期現時利率最少維持不變至明年夏天。歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌127點，報25083。

今日是美國白宮公布對華最終關稅清單的最後期限，特朗普據報已決定批准對價值500億美元的中國輸美商品加收25%的關稅。外交部發言人耿爽在例行記者會指，如果美方採取單邊主義和保護主義的做法，損害中方利益，將在第一時間作出反應，採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

藍籌股方面，建行(00939)跌1%；工行(01398)跌0.8%；友邦(01299)跌0.8%；國壽(02628)跌1.3%。另外，中移動(00941)跌0.3%；騰訊(00700)跌0.5%；中海油(00883)跌1.1%；華潤電力(00836)除息，收市挫3.1%。相反，平保(02318)升0.3%；萬洲(00288)創逾一年低後，收市回升1.1%；九倉置業(01997)U盤嘜至60.8元全日高，升幅2.3%。

焦點板塊

體育用品股：今早反覆向下，昨日挫7.9%的安踏(02020)低開一成，其後拗腰倒升0.8%，收市跌4.8%，成交額12.09億元；特步(01368)跌3%；361度(01361)跌5.1%；李寧(02331)跌1.1%；中國動向(03818)升1.4%。研究機構GMT Research發表報告狙擊中國體育用品行業，當中特別點名要小心安踏、特步和361度，更予安踏僅10元的目標價。多家公司已發通告回應，另外瑞信發表報告，認為GMT指控無證據兼不公平，重申對安踏、特步及中國動向「跑贏大市」評級，維持李寧「中性」評級。。

內房股：內地公布上月房價，按年連升32個月，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.7%，當中有61個城市樓價按月上漲，比4月58個多，按年計，5月份內地70大中城市有62個上漲，亦比4月的59個多。內房股普遍靠穩，碧桂園(02007)升0.4%；中海外(00688)升0.5%；華潤置地(01109)升0.2%；新城發展(01030)升3.3%；禹洲(01628)升1.4%；萬科(02202)升0.5%；奧園(03883)升0.7%；金茂(00817)升1.4%；合生創展(00754)升3.2%。熱炒物業管理股回落，中奧到家(01538)挫14%%；祈福生活服務(03686)跌4.8%；彩生活(01778)挫6.7%；中海物業(02669)跌4.2%；雅生活(03319)跌1.1%。

科技股：隔晚美國納指創新高，本港科技股個別走。科網股兩極，美圖(01357)創新低，收市跌4.5%；易鑫(02858)公布季績後連續兩日受壓，今日跌5.6%。相反，金蝶(00268)升3.4%；眾安(06060)升2.8%；閱文(00772)回升2.3%；IGG(00799)升3.9%。半導體股先高後回，華虹半導體(01347)曾升6.6%創新高，收市持平；對上兩個交易日遭北水累沽6.24億的中芯國際(00981)曾升3.3%，收市倒跌2.8%；先進半導體(03355)挫5.6%；ASM太平洋(00522)跌0.9%。半新股艾伯科技(02708)升8.7%。

教育股：今日多股逆市靠穩，中教(00839)以5億元人民幣收購大學及學院，股價升2.3%；宇華(06169)漲4.7%；成實外教育(01565)升0.4%；中國新華教育(02779)升2.6%；21世紀教育(01598)創新高，收市升0.5%；楓葉教育(01317)升0.4%。不過創業板大地教育(08417)收市挫33.2%。

焦點股份

五洲國際(01369)：今早復牌飆升，曾升41.2%，見0.096元，收市升25%，成交額2.65億元。對於內地傳媒報道集團旗下多個樓盤「爛尾」，項目資金不知所終，五洲國際發公告澄清，該公司僅持有江蘇五豐5.13%的間接權益，故此江蘇五豐並非所指稱的其附屬公司；該公司從未參與江蘇五豐的業務經營或管理。

新股：兩股上市，內地第三方支付服務提供商滙付天下(01806)全日潛水，收報6.62元，較招股價7.5元低11.7%，成交額4.52億元。創業板Republic Healthcare(08357)收報0.79元，較招股價0.6元升31.7%，成交額1.47億元。

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