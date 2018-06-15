即巿股評 港股直擊

世界盃昨日正式揭幕，全球焦點亦落在這項國際盛事之上，導致港股在過去一周的日均成交金額持續萎縮。從過去七個交易日可見，港股每日總成交金額介乎773.76億元至1055.46億元，甚有提早收爐等睇波的氣氛。

港股在5月份下跌1.1%，6月開局至今則微跌0.2%，從點數來看仍然守在30000點之上，但不少個股或整個板塊似乎不斷延續今年的特色，就是久唔久就會爆鑊。本欄早兩周已提到，今年下挫的股份並非四、五線妖股，大多均為投資者熟悉的股份，有私有化失敗的、有受貿易戰拖累的、有受國策轉變影響的。

沽空機構空群而出

至於沉寂了一段時間的沽空機構，則選擇在世界盃時段出手，先有Blue Orca在5月底唱淡新秀麗(01910)，跟手輪到渾水創始人Carson Block針對在美國上市的內地網上教育企業好未來(TAL Education)，直指後者以欺詐方式創造利潤。消息出來後，在香港上市的教育股均出現回吐。

緊接輪到GMT Research針對中國體育品牌發表沽空報告，認為自2005年以來，在16間已經上市的內地體育用品公司中，有9家被證實是騙子，全部來自福建，而其餘7家公司包括安踏(02020)、特步(01368)和361度(01361)等股份，與經已被證實為騙子的公司有不少相同特徵，當中安踏2017財年的營運利潤為體育用品股板塊中第三高的紀錄。

五窮六絕全年偏淡

當俄鋁(00486)、國藥(01099)、寶勝(03813)、裕元(00551)、華能新能源(00958)、信義光能(00968)、新秀麗(01910)及中興通訊(00763)等二線股份都有機會隨時大插水的年代，暫時減少買賣應是上上之選。翻查資料，過去10年恒指5月份及6月份均錄得跌幅共出現五次，分別為2009年、2010年、2012年、2014年及2017年。

於上述五個年份內，當年年底點數最終低於4月底點數共三次，比率為60%，意味大市在5月份及6月份均下跌的情況下，年終點數亦不會比4月份(今年4月恒指收報30808點)好多少。到底後市能否擺脫目前的橫行區並向上突破，暫時仍是未知之數，惟投資者還是將目光放在世界杯後比較穩妥。放下個人情感因素，今年世界杯冠軍應選法國，馬會開出奪標賠率7倍，可小注怡情呢！

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。