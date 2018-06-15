早前熱炒的物業管理股，午後沽盤湧現，表現最差為中奧到家(01538)，現股價急插一成兼跌穿十天線，報1.35元，股價暫錄三連跌，按現價計累插18.7%。
至於祈福生活服務(03686)挫4.8%，現造0.79元；彩生活(01778)亦挫4.5%，造8.79元；中海物業(02669)則跌3.2%，報2.75元；雅生活(03319)跌1.1%，現報15.82元。
不過，綠城服務(02869)止跌回穩，現造7.83元，倒升0.64%。
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