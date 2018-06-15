港股直擊 即巿股評

高盛 華潤啤酒(00291)

評級：買入 -> 買入

目標價：39元->44元(較前收市價)

高盛發表報告，指華潤啤酒受惠市場預期其毛利擴張及產品組合升級等因素，推動股價今年以來上升37%。

該行認為，潤啤具成本優勢，對集團維持價格提升和毛利增長有信心，將迎來穩健復甦，相關利好並未完全在股價反映。

高盛預計，短期內集團上半年業績可成另一催化劑，加上世界盃可為啤酒需求和投資者情緒帶來刺激，把目標價升至44元，重申股份在該行「確信買入」名單。

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