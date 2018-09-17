即巿股評 港股直擊

讀者Seldon問:「首先多謝貴報【一問三答】環節，本人一年前開始學習股票投資，因【一問三答】獲益良多、超過投資所得金錢利潤。因內地放寬「一孩政策」至二孩，本人月前以5.38元買入兩手好孩子國際(01086)。但觀乎其同業表現、例如H&H(01112)，好孩子國際頗為失色。而其產品前景似乎未能直接受惠二孩政策，想請教中長線是否樂觀，抑或該趁時機轉買其他股。謝謝。」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「內地放寬一孩政策並不代表內地人會立刻願意生多兩至三個孩兒。放寬一孩政策的措施已經講了半年的時間，但幼兒相關股份，如奶粉股等的表現並不理想，唯讀教育股例外。若讀者堅持於放寬一孩政策上選股的話，我建議減好孩子國際注碼，轉往留意教育股。另一方面，內地消費升級，低端日用品可以受惠，相關股份如蒙牛乳業(02319)、中國旺旺(00151)都可以留意。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「上月內地擬取消生育限制，容許居民自由選擇生育子女的數量，最快今年第四季成事，當日一眾概念股抽升，相信讀者亦於該水平高追好孩子，買入時機並不是很理想。觀乎近年內地的生育政策，2014年實施「單獨二孩」，2016年更落實「全面二孩」政策，不過理應最快受惠的乳業股，近年業績並不突出，相信只能以炒作為主。5至5.3港元是最近半年的成交量密集區，要成功突破不是易事。建議閣下吸納乳製品龍頭蒙牛，因近年壯大步伐理想；另亦可留意年內走勢不俗的教育股，如楓葉教育(01317)及睿見教育(06068)等。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「好孩子國際去年中以總代價28億元向母企收購內地嬰兒用品零售業務，當中約9.4億元以現金支付，其餘則按每股3.49元發行代價股份償付；大和曾發表報告認為收購對今年的盈利將有溫和提升。然而，先撇開收購對業績的幫助，惟單以去年的業績來看，上半年純利1.25億增長16%，全年純利1.8億跌13.5%；反映下半年業績，核心業務仍有明顯的倒退。而因為收購的關係，公司去年底的借貸總額大增逾10億元，對財務狀況也構成一定的負擔。當然，以股價表現來看，目前雖然主要在5元水平上下波動，表面看是沒有明顯的方向，惟卻仍遠高於去年中公布下述收購時的股價；這某程度上反映市場仍在觀望公司發展的情況；筆者對這股份研究不深，也不敢妄下判斷公司前景。讀者的買入價貼近最近高位，無奈已錄得一些賬面虧損，惟仍是這類二三線股的正常波動範圍。估值來看，目前預測PE為13.7倍，也不算十分偏高；換馬與否要視乎讀者的投資目標和風險取態，或許有可追回更高回報，但也考閣下眼光。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。