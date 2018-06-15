即巿股評 港股直擊

雖然花旗聯儲局放鷹，但美國經濟數據反映目前經濟狀況，可從容面對正在收緊嘅貨幣政策，美股市底強勁，除咗道指跌些少，標指跟納指再升，後者更再創收市新高。加上歐洲央行議息放鴿，指現時利率至少維持至明年箱夏季，即係明年九月前都未心必加息，歐洲股市做好。歐美股市表現不俗，正常港股有得彈，不過呢港股就跟內地股市走弱而偏淡，加上美元強勁，令港滙又貼近7.85元弱方兌換保證，1個月拆息更連升14日。令本來應可反彈嘅港股唔多彈得起。

恒指今早低開29點，表現反反覆覆，盤中曾反彈至30519點，可惜未能企穩又回落，最多跌109點低見30330點。恒指半日報收30399點，跌40點；國指則跌52點，報收11898點。半日成交額只有451億元，繼續淡靜，暫時個市唔上唔落，半日波幅亦有限，就係圍繞個開市價走嚟走去，望住個開市價嚟炒，真係做好做淡都玩死。

內地去槓桿一日未搞掂，內銀股都係弱弱地，即使有缸湖傳聞阿爺隨時出手放水救市，阿Man認為都只係缸邊友一廂情願嘅諗法。唔係話阿爺唔肯放水，而係放水都只係幫啲銀行還債俾人行，而唔係再用嚟救股市，谷經濟，千祈咪諗多咗。一日阿爺未完成去槓桿，成功打擊「影子銀行」，完全將「地下貸款」引導到「官方貸款渠道」，人民銀行再放水，只係為保持流動性，同埋改變貸款模式。只要回帶睇睇4月份人行降準後，內地股市都只係死貓彈，整個第二季內地股市未見起色，內銀股怕且一段時間無運行。

噚日有研究機構出報告狙擊內地體品股，指多隻體品股業績太多水份，龍頭安踏(02020)更被狠批僅值10元。今日整個板塊插水。不過安踏低一成後，一度倒升，半日則跌3.9%。安踏、特步(01368)及中國動向(03818)均以就告作出抗辯，指報告內容不實及具誤導性。都係嗰句，想撈貨都過埋呢個長周末先，急又唔急一時。睇多一兩日待股價喘定再撈貨亦未遲。口痕友話世界盃開波，體品股之前已炒上，家陣有獲利盤落車亦正常，唔通等到下個月世界盃踢完落實可能遲咗步。阿Man炒開股嘅老友，唔少呢期忙於賭波，令股市靜上加靜，加埋今日長周末前夕，相信成交買少見少。

加達控股抽得過

市況淡靜又係抽新股時間，皆因阿Man又搵到之前奶茶跟咖啡兩熱炒新股嘅上市團隊手影。今日開始招股嘅加達控股(01620)，以IPO價0.335元至0.425元公開發售3億股，當中九成股份國際配售，聽聞已有唔少基石投資者認頭，包括業務可跟加達產生協同效益嘅縱橫遊(08069)。縱橫遊及加達喺戰略發展上有互補優勢，基石投資有望為縱橫遊業務提供海外發展機會，亦可為加達帶來拓展香港市場嘅機遇。差啲唔記得講吓，加達控股係一家總部位旅遊+IT公司，擁有超過40年的營運歷史，主要業務包括提供旅遊業務流程管理、機票分銷以及設計、開發和銷售旅遊產品和服務等。不過阿Man睇番加達嘅招股資料，最吸精又係上市團隊見力高榜上有名做舵手，睇番力高今起一包辦上市嘅賓士(01705)珍珠奶茶，同埋捷榮咖啡(02119)，只要抽倒新股都一定賺到笑。無緣抽中IPO未冇有怕，只要上市嗰日睇清楚情況去追貨，48小時內一定有糊食。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)