港股直擊 即巿股評

歐洲央行公布年底停止買債，同時預期現時利率最少維持不變至明年夏天。隔晚美國三大指數收市個別發展，納指創新高。港股今早反覆向下。

恒指今早低開29點，開市後反覆跌52點，其後回升，上午最多升79點，見30519點半日高，中午收市前受A股拖累，突插109點，見30330點半日低。恒指中午收報30399點，跌40點或0.1%，大市成交額451.02億元。

國企指數中午收報11898點，跌52點或0.4%。

A股下挫，滬指創逾20個月低，半日跌0.91%，報3016點，考驗三千點支持；深成指失一萬關，半日挫1.53%。

藍籌方面，建行(00939)跌0.8%；工行(01398)跌0.6%；國壽(02628)跌1.6%。另外，中移動(00941)跌0.8%；中海油(00883)跌1.4%；華潤電力(00836)除息，半日跌1.9%。相反，友邦(01299)升0.2%；滙控(00005)升0.3%；騰訊(00700)升0.4%；平保(02318)升0.4%。

焦點板塊

體育用品股：今早反覆向下，昨日挫7.9%的安踏(02020)低開一成，其後拗腰倒升0.8%，半日跌3.9%，成交額6.16億元；特步(01368)跌4.4%；361度(01361)跌4.3%；李寧(02331)跌1.2%；中國動向(03818)升0.7%。研究機構GMT Research發表報告狙擊中國體育用品行業，當中特別點名要小心安踏、特步和361度，更予安踏僅10元的目標價。多家公司發通告回應，安踏董事會強烈否認報告中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性，保留採取法律行動之權利。中國動向明確否認及駁斥所有指控。特步指所有指控均不屬實、並無根據及具誤導性。

內房股：內地公布上月房價，按年連升32個月，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.7%，當中有61個城市樓價按月上漲，比4月58個多，按年計，5月份內地70大中城市有62個上漲，亦比4月59個多。多隻內房股跑出，碧桂園(02007)升1.4%；中海外(00688)升0.9%；華潤置地(01109)升0.7%；新城發展(01030)升3.6%；禹洲(01628)升2%；萬科(02202)升1%；奧園(03883)升1%；融創(01918)升1.2%；雅居樂(03383)升1.1%。

半導體股：板塊今早先高後回，華虹半導體(01347)曾升6.6%，見24.2元創上市新高，半日僅升0.7%；對上兩個交易日遭北水累沽6.24億的中芯國際(00981)曾升3.3%，見11.86逾4個半月高，半日倒跌1%；先進半導體(03355)挫4.5%；ASM太平洋(00522)跌0.4%。

教育股：今早回升，中教(00839)以5億元人民幣收購大學及學院，股價今早逆市升5.9%；宇華(06169)於20天線發力，半日漲3.6%；成實外教育(01565)升2.7%；中國新華教育(02779)升1.9%；21世紀教育(01598)升1.9%；新高教(02001)升1.3%；民生教育(01569)升1.4%；楓葉教育(01317)升1.1%。不過創業板大地教育(08417)半日重挫34.6%。

焦點股份

五洲國際(01369)：今早復牌飆升，曾升41.2%，見0.096元，半日升30.9%，成交額2億元。對於內地傳媒報道集團旗下多個樓盤「爛尾」，項目資金不知所終，五洲國際發公告澄清，該公司僅持有江蘇五豐5.13%的間接權益，故此江蘇五豐並非所指稱的其附屬公司；該公司從未參與江蘇五豐的業務經營或管理。

新股：兩股上市，內地第三方支付服務提供商滙付天下(01806)半日收報6.5元，較招股價7.5元，跌13.3%，成交額2.87億元。創業板Republic Healthcare(08357) 半日收報0.81元，較招股價0.6元，升35%，成交額1.17億元。

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