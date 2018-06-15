即巿股評 港股直擊

話說噚日朝早推咗隻恒指熊(67784)出嚟，先喺朝早恒指5分鐘圖上見10點05分時，SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別做70.25同57.51；若然嫌呢個位唔夠超買而無入到嘅話，就應該要等到上半場完半場前恒指5分鐘圖，見SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別做62.74同54.35嘅時候入場。數值上就真係唔算好明顯話超買，但圖表上嚟講，喺恒指5分鐘圖上見SlowSTC(14,3)呢兩個位做咗個「雙頂」，(67784)要落場嘅話就真係得呢個時候咋。

至於(67784)最後個結局喺點？見到恒指噚日愈近收市時間就愈係做全日低位出嚟。拆恒指5分鐘圖睇，喺下晝220分同2點55分，恒指低位同為30350點；而3點20分低位就係30349點，呢三個點數砌成「三底」，而配埋SlowSTC(14,3)嘅話，最靚仔就應該係2點20分，事關當時嘅SlowSTC(14,3)跌到落嚴重超賣嘅水平。(67784)仲唔走，唔通等開波咩！

再以噚日低位計，其實呢兩日恒指都殺咗六層牛證，按30349點嚟睇，即依家最貼價嘅30300至30399點裏面嗰389張期指，當中有一半被殺。依家9點53分，恒指今日叫做上返30400點以上，不過呢個位仍然同上方嘅熊證第一貼價區31000至31099點仲有幾條街先追到。按道理，恒指繼續下行亦不為過。轉日線圖睇嘅話，今日暫時陰燭，同保歷加通道底(30106點)都仲有一段距離，換言之要落嘅話其實係仲有位。

再睇埋恒指波幅指數(VHSI)，哼~今日VHSI水平(15.88)同6月7日(15.9)錄得嘅都係差唔多，還記得6月7日之後發生咩事呀？我知，星期五8號嘛，風就打唔成，但喺股市上就打成咗曾跌逾600點嘅風；而點數上嘅水平差唔多，再加埋日線VHSI上嘅SlowSTC(14,3)超賣到得個位數字，如是者會唔會係暗示着港股會再打多次風？而呢個風若然好似8號咁打，即假設跌逾600點嘅話，先係穿保歷加通道底，再嚟嘅係穿30000點。以依家(10點2分)恒指報30421點計，就咁減600點，即29821點，最貼價個五層牛證街貨都會全數死亡，而日線圖上嚟講呢個水平只係比5月30日嘅低位29964點低多143點，又比5月7月低位29791點多30點，「三底」格局隨之形成，哈哈！

講到呢度係咪好想put/熊呢？返轉頭再睇依家恒指5分鐘圖，走勢橫行咁，暫時估都係悶局啦；再加上下個星期一(6月18日)端午節，唔使咁快做決定嘅，睇吓下半場如何先啦，或者專心睇波算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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