半導體板塊爬升，華虹半導體(01347)曾升6.6%，見24.2元創上市新高，現升5.7%，成交額6840萬元。
中芯國際(00981)曾升3.3%，見11.86逾4個半月高，現升1.4%，目前連升第5日，成交額4.71億元。不過中芯近日遭北水減持，昨日(14日)錄2.91億元流出，連同再前一日(13日)累沽6.24億。
先進半導體(03355)升1.1%。
ASM太平洋(00522)要跌0.8%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
半導體板塊爬升，華虹半導體(01347)曾升6.6%，見24.2元創上市新高，現升5.7%，成交額6840萬元。
中芯國際(00981)曾升3.3%，見11.86逾4個半月高，現升1.4%，目前連升第5日，成交額4.71億元。不過中芯近日遭北水減持，昨日(14日)錄2.91億元流出，連同再前一日(13日)累沽6.24億。
先進半導體(03355)升1.1%。
ASM太平洋(00522)要跌0.8%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|人幣早段跌逾200點子 曾穿6.42
|上一篇：
|港股爭持靠穩 安踏再插一成後拗腰