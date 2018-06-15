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今日 10:20 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】華虹漲近7%破頂 中芯北水愈沽愈升

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半導體板塊爬升，華虹半導體(01347)曾升6.6%，見24.2元創上市新高，現升5.7%，成交額6840萬元。

中芯國際(00981)曾升3.3%，見11.86逾4個半月高，現升1.4%，目前連升第5日，成交額4.71億元。不過中芯近日遭北水減持，昨日(14日)錄2.91億元流出，連同再前一日(13日)累沽6.24億。

先進半導體(03355)升1.1%。

ASM太平洋(00522)要跌0.8%。

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