即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅428點。恒指收報30440點，跌284點或0.93%，成交金額960.97億元。國指收報 11950點，跌84點或0.71%；上證收報3044點，跌5點或0.18%。三項指數都下跌，以恒指表現較差。

恒指呈2連陰走勢，最低跌至30349點，創5月31日以來低位，並補回6月4日出現之上升裂口。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉弱。全日上升股份507隻，下跌1096隻，整體市況偏淡。

歐洲央行議息後，宣布維持利率不變，並維持到至少2019年夏季。歐洲央行將從今年12月底起結束購債，最後三個月每月資產購買規模從300億歐羅降至150億歐羅。歐洲央行總裁德拉吉在新聞發布會上表示，下調2018年GDP增長預估至2.1%，上調通脹前景；但央行未討論何時上調利率。

IMF警告稱，美國的財政刺激會給全球經濟帶來風險，減稅和提高公共開支可能加劇通脹並推高美元匯率。鑒於財政刺激措施， 聯儲局「需要加快升息」。美國5月零售銷售創6個月來最大增幅，優於市場預期，反映經濟持續增長。美國上周首次申領失業救濟人數減少4000至21.8萬，低於預期。

美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破50 SMA (約30629)，指數或會調頭回軟，尾市添波動。

個股介紹：

國泰航空(00293) 表示國泰並無完全轉型廉航的打算, 但亦一直取長補短，以面對市場競爭。此外，近期油價反彈，料可降低集團在燃油對沖的虧損。

集團現價周息率為0.361%。股份上日收報 13.86元，上望 15.5元，止損設於 13.56元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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