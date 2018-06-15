港股直擊 即巿股評

歐洲央行(ECB)公布年底收水停買債，預期利率最少維持不變至明年夏天，取態偏鴿。港股連跌兩日後，今早可望喘穩。

美股三大指數個別發展，道指先升後回，曾升131點，收市倒跌25點或0.1%，報25175點，連跌三個交易日；標普500指數升0.25%；納指升0.85%，創新高。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.17元，較本港上日收市升0.77元；騰訊(00700)ADR收報415.21元，升3.21元；國壽(02628)ADR收報22.34元，升9仙；中海油(00883)ADR收報13.09元，升1仙；中石油(00857)ADR收報6.1元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報7.31元，升3仙；中移動(00941)ADR收報70.91元，升0.46元；聯通(00762)ADR收報10.2元，升0.1元；中電信(00728)ADR收報3.66元，升2仙。

數據方面，美國上月零售銷售按月升0.8%，勝預期增加0.4%。截至6月9日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少4000人，勝預期。

歐洲央行亦緊接於昨天宣布最新貨幣政策。行長德拉吉在議息會後聲明中宣布，年底結束大規模買債行動，同時預期現時利率最少維持不變至明年夏天。歐股造好，德國DAX指數收報13107點，升1.68%或216點；法國CAC 40指數收報5528點，漲1.39%或75點；英國富時100指數收報7765點，反彈0.81%或62點。

國際貿易戰方面，路透引述消息人士報道，歐盟周四通過向總值28億歐羅的美國入口貨物徵收關稅，歐委員將於本月20日開會，方案最快可於本月底至下月初推出。另外，今日是美國白宮公布對華最終關稅清單的最後期限，特朗普與主要貿易顧問開會，決定是否啟動徵稅計劃，據報將採取重大貿易行動。

ADR港股比例指數30557點，升 117點或0.38%。夜市期指收報30485點，升71點，較昨日恒指收市高水45點。恒指收報30440點，跌284點或0.9%，創本月收市新低，連跌兩日累挫662點或2.1%。

焦點板塊

體育用品股：研究機構GMT Research發表報告狙擊中國體育用品行業，當中特別點名要小心安踏(02020)、特步(01368)和361度(01361)，更予安踏僅10元的目標價。多家公司發通告回應，安踏董事會強烈否認報告中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性，保留採取法律行動之權利。中國動向(03818)明確否認及駁斥所有指控。特步指所有指控均不屬實、並無根據及具誤導性。361度認為指控、推斷及結論，均屬不正確並會造成誤導。

焦點股份

長實(01113)：收購位於英國倫敦甲級寫字樓5 Broadgate物業，作價10億英鎊(約105億港元)。負責是項收購的長江實業執行委員會成員馬勵志表示，該物業能帶來固定收入及可觀回報，集團運用出售中環中心所得的四分之一金額，購入5 Broadgate物業，每年可得租金收入接近中環中心的一半。

中教控股(00839)：收購廣州松田大學和松田學院，代價為5000萬元人民幣，連同債務轉讓，總代價為5.38億元。松田大學在校學生8700多名，於2017年畢業生的初次就業率約達95.55%。松田學院為民辦全日制普通高等職業學院，於2007年開始招生。

金誠控股(01462)：截至3月底止，全年盈利1.59億元，按年增長430.85倍。期內，收入7.49億元，按年升1.28%。

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