重要通告 港股直擊

特步國際(01368)發出澄清公告，指沽空機構GMT Research Limited報告中指控牽連集團存在企業欺詐的所有指控均不屬實、並無根據及具誤導性。

集團確認，嚴格遵守適用法律及法規經營其業務，無觸犯會計欺詐。

集團重申，一直致力及時向投資者準確披露其業務營運及財務業績。集團保留向GMT Research Limited或相關人士，尋求損害或其他賠償而採取法律行動的權利。

集團又稱，該報告中含有若干事實錯誤、誤導性陳述及無根據猜測，並有可能導致不尋常的價格波動。