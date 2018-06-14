聯儲局立場突變鷹，出乎市場預期，亞洲股市受壓，雖然上證見逾一年低後收復大部分失地，全日僅微跌0.18%報3044，但恒指仍要跌穿50天線，全日挫284點。
市況氣氛偏弱，加上世界杯今晚開鑼，北水離場觀望，周四錄淨流出5.14億元(人民幣.下同)，為本周首現北水退潮情況。有傳股王騰訊(00700)斥逾5億美元購「絕地求生」開發商一成股權，但續被北水嫌棄，連計今日股價錄三連跌，周四錄淨沽6.55億元，為北水沽盤最多個股，四日累沽金額高達14.49億元。
憂慮內地金融監管及去槓桿，內銀股仍陷弱勢，當中農行(01288)、建行(00939)及中信銀行(00998)淨賣出分別錄得2.61億、1.79億元及1.48億元。
中芯(00981)第二日逆市升，但北水趁高沽出，全日錄2.91億元流出，連同昨日合計北水累沽6.24億。
不過，憧憬世界盃開鑼刺激啤酒銷量，華潤啤酒(00291)獲資金追捧，全日錄得北水買入1.53億元，更是今日最多北水淨買入的股份。
人保(01339)跌穿十天線，北水也趁低吸納，淨買入金額達7352萬元。
沽空機構渾水發表沽空報告，狙擊美國上市的內地網上教育企業好未來(NYSE:TAL)，教育股今日亦一度捱沽，惟尾跌幅已收窄，其中以中教(00839)見北水低吸，錄淨買3910萬元。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、中石化(00386)、神華(01088)、農行、建行、兗煤(01171)、華潤啤酒、人保及信行。至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興(00763)、中芯、金斯瑞(01548)、蒙牛(02319)、舜宇(02382)、阿里健康(00241)、中教、楓葉教育(01317)及人保。