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中國融眾金融(03963)公布，預期截至3月底止，全年虧損將按年增加，去年虧損2.77億元。
該公司表示，預計虧損主要是收入減少及融資租賃應收款項計提減值虧損撥備增加所致。
該公司預計將於6月底發布全年業績。
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