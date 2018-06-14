即巿股評 港股直擊

隔晚花旗聯儲局一如預期加息1/4厘，不過會後聲明刪除有關主要利率將在長期低水平之下「維持一段時間」嘅表述，加上已預告今年一共要加息四次，市場認為聯儲局放鷹，美股再強亦要冷卻一下，三大指數均見回調。老實講，美股市底強勁，聯儲局放鷹三大指數都只係溫和下跌，但港股呢，莫財就乏力，恒指上周完成反彈至31500點腳軟掉頭急挫近700點，雖然呢個星期初曾後抽上番31200水平，可惜未能企穩已可確認由29800至31500點反彈浪完成，噚日等唔切美國議息已先偷步水，連失多條移動平均線支持，今日淡友乘勝追擊殺到一浸亦好合理。

牛證街貨重貨區落在30400-30700之間，今日剛好一步地位，大戶成功鋸完呢塊大牛扒，大戶仲會唔會趁歐央行議息表示收緊貨幣政策，又或者係趁美國公布向500億中國商品徵收進口關稅清單，對港股踩多腳下試30000至30200點，阿Man當然唔肯定，不過之前已講好晒，三萬樓下買貨，三萬一樓上分段減貨，呢個炒上落策略暫時都無乜點錯。

預咗加息地產股受壓，陀地地產股全線下跌無一倖免，不過連大型國際金融股受惠加息，股價亦無起色有啲意外。至於內銀股弱就無得好講，阿Man之前都溫馨提示咗，內地債務違約問題正升溫，勢必拖累內銀股表現。加上北水持續掟貨唔手軟，春江鴨知水暖，北水掟貨唔停手，違約問題唔好輕視。至於近日內地社會融資規模縮減，反映去槓桿開始阻住金融機構搵食，再睇番幾隻內銀股近日走勢，弱過藥煲唔識彈，而內銀A股更開始步入熊陣，都咪話擔心。

中興(00763)噚日復牌急跌四成後，今日反彈，不過彈力當然唔多夠，跌完四成彈嗰1%，輸緊嘅缸邊友繼續輸到入肉，至少未有貨亦唔好手多多，A股續兩日跌停牌，預計明日開波都係一開又跌停，H股跌四成，A股跟到足，更為要跌停多兩日。

教育股噚日多股創新高後，今日跟住大市落山，皆因喺美國上市嘅內地網上教育企業好未來(NYSE:TAL)被沽空機構狙擊，指好未來正欺詐性的創造利潤，隔晚好未來股價收市挫近一成。今日香港呢邊嘅教育股當然亦難倖免，通常第一跌都有follow，即使仍睇好呢個板塊嘅前景，撈貨亦唔急於一時，至少過埋呢個長周末，下周再睇清形勢先入場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)