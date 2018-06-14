港股直擊 即巿股評

美國宣布加息0.25厘，隔晚美股下挫。港股昨日急挫377點後，今早進一步跌穿50天線。

恒指低開41點，開市後反覆轉升52點，見30777點半日高，其後受壓，曾挫248點，見30476點半日低，插穿50天線(約30631點)為6月1日以來新低。恒指中午收報30533點，跌191點或0.6%，大市成交額472.99億元。

國企指數報點，跌49點或0.4%。

A股方面，滬指跌0.28%；深成指跌0.62%。

息口方面， 1個月港元拆息升至1.6013厘，連升13個交易日；3個月息續企兩厘樓上，報2.01厘，再創近10年高，七連升。金管局總裁陳德霖表示，本港銀行調高最優惠利率(P)只是時間的問題。港滙方面，今早暫時最高見7.8477。

藍籌股方面，建行(00939)跌0.9%；友邦(01299)跌0.8%；工行(01398)跌1.1%；騰訊(00700)跌0.8%。另外，吉利(00175)跌1.7%；蒙牛(02319)跌2.7%；中移動(00941)跌0.4%。相反，平保(02318)升1.3%；神華(01088)升1.2%；碧桂園(02007)跌2.1%。

息口敏感的地產股方面，長實(01113)跌1.1%；新地(00016)跌0.7%；恒地(00012)跌0.9%；恒隆地產(00101)跌1.5%；信置(00083)跌1.5%；領展(00823)升0.6%。

焦點板塊

教育股：沽空機構渾水創始人Carson Block發布沽空報告，狙擊美國上市的內地網上教育企業好未來(NYSE:TAL)，指好未來正欺詐性的創造利潤，隔晚好未來股價收市挫近一成。本港教育股受壓，新高教(02001)跌3.9%；睿見(06068)跌3%；民生教育(01569)挫5.3%；楓葉教育(01317)跌2.6%；中教控股(00839)挫4.1%。半新股方面，21世紀教育(01598)挫5.6%；澳洲成峰高教(01752)挫6.2%；新華教育(02779)跌3.7%。

體育用品股：俄羅斯世界盃今晚開鑼，另外內地今早公布5月零售銷售總額按年升8.5%，低於預期的9.6%。近日借勢走高的體育用品股全線回吐，昨日創近7年高的李寧(02331)挫7%；昨日創新高的安踏(02020)挫4.6%；特步(01368)跌3.1%；中國動向(03818)跌3.8%；361度(01361)跌2.7%。此外，昨日逼近上市高位的本間高爾夫(06858)市前成交額達2.28億元，半日急挫12.1%。

焦點股份

易鑫集團(02858)：公布季績後受壓，曾挫9.2%，半日跌8.3%，成交額1.07億元。集團公布，根據美國公認會計原則，今年首季總收入12.3億元人民幣，毛利5.99億元人民幣；淨虧損2.21億元人民幣及非公認會計原則淨虧損為6230萬元人民幣。

中興通訊(00763)：今早反覆，甫開曾跌1.5%，低見14.74元逾一年低，半日回升1.1%，成交額5.33億元。其A股復牌連續兩日跌停。集團全體董事將於股東會選出新任董事時，辭去董事職務。另外集團亦將向中行(03988)申請300億元人民幣的綜合授信額度，以及向國家開發銀行深圳市分行申請60億美元的綜合授信額度。

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