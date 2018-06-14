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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日挫191點 教育股受壓

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美國加息0.25厘，隔晚美股下挫。港股隨外圍走低，失守50天線。

恒指低開41點，開市後反覆轉升52點，見30777點今早高，其後受壓，半日最多跌248點，低見30476點，插穿50天線(約30631點)為6月1日以來新低。恒指中午報30533點，跌191點或0.62%，大市成交額472.99億元。

國企指數報11985點，跌49點或0.41%。

藍籌股方面，神華(01088)升1.19%; 世界杯贊助商蒙牛(02319)，回吐2.73%; 內房偏軟，碧桂園(02007)及華潤置地(01109)分別跌2.07%及2.00%; 騰訊(00700)再度高開低走，跌0.77%。

內險股造好，平保(02318)暫受制80元，半日升1.27%; 新華保險(01336)於10天線回升，漲1.6%; 另外，中國太保(02601)及財險(02328)逆市升0.57%及0.43%。

沽空機構狙擊美國上市的內地網上教育企業好未來(NYSE:TAL)，教育股板塊受壓。睿見(06068)跌3%; 中教控股(00839)跌4.1%; 21世紀教育(01598)跌5.6%; 澳洲成峰高教(01752)跌6.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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