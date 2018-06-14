即巿股評 港股直擊

噚日揀咗兩隻熊證出嚟，分別係安全之選恒指熊(63947)，同埋小炒級嘅恒指熊(67492)，要數到入市靚位嘅話，就要等到1點50分至55分，事關呢10分鐘裏面SlowSTC(14,3)出現超買，正正就係呢個時候入熊證嘅好時機。

而呢個位一入嘅話，就好似上咗過山車咁，一坐底扣好安全帶之後，職員就禁掣開機，恒指就向下係咁衝、係咁衝，去到臨收市前10分鐘都做全日低位30688點。到最後埋單報30725點，跌378點。呢個點數係無早幾日跌500、600點咁驚嚇，但正就正在一上車就開車嗰吓先爽。

更重要嘅係，噚日飛雲嘅目標係打四層創界山(以6月11日恒指牛熊證街貨圖為準，即係第四最貼價嘅牛證街貨30600至30699點)，這邊廂將剛打好一篇文upload到weibo，那邊廂個市就開始下行，有讀者喺weibo講返佢哋變身成飛雲之後，打創界山打到落第幾層，真開心。

Anyway，今日再睇返牛熊證街貨圖，噚日被飛雲打散嗰三層最貼價嘅牛證當然無咗啦，而30600至30699點呢度成為咗最貼價個層，而呢度有相當於1372張期指，重貨區嚟架。依家9栗55分，隔離個同事分咗半分餐蛋治比我，我分咗半條蕉比佢之後，見恒指暫時最低做過30613點，即係話30600至30699點仲有13點先全部死亡。「差13點都唔殺埋啲30600啲牛牛？」戰友Jack留言，然後我回佢一句：「唔會嘅」因為30500至30599點，即第二層貼價牛證有785張期指，話就話美國加息0.25厘拖低美股跌近200點啫，但呢次加息唔係全地球都預咗架咩？

再睇恒指日線圖，依家9點59分，恒指轉跌為升，不過今日暫時計成粒燭都處於20天線(30849點)以下，換言之即係處於保歷加下降通道，以低位30613點計，係穿過條50天線添(30635點)。橫返條短短嘅「下降通道」出嚟，依家恒指水平處於「下降通道」中間嘅位置，咬住件餐蛋治時見到MACD出現熊差距，且DIV已經錄得負數，若然再繼續下行嘅話，好快就「雙熊」。

諗住入pantry斟杯水，見到designer Ken用支長棒洗杯，我呢啲cheap精就更係唔輸蝕，攞咗支棒棒幫自己嗰隻洗埋啦，斟埋杯水返到位就見到恒指由升轉返跌，恒指熊(67784)，收回價31500點，同現價有約800點差距，安全、街貨低兼成交活躍；咁...其實飛雲都可以帶頭盔架啫，平平安安贏到收市，高高興興今晚等開波嘛！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan