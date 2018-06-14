即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅335點。恒指收報30725點，跌377點或1.22%，成交金額844.29億元。國指收報 12035點，跌170點或1.4%；上證收報3049點，跌30點或0.97%。三項指數都偏軟，以國指表現較差，主要受內銀板塊拖累。

恒指以陰燭收市，失守100 SMA、10 SMA及20 SMA，最低跌至30668點，補回部分在6月4日出現之上升裂口，料下一個目標為6月3日高位30581點。MACD快慢線差距進一步收窄，若後市續弱，有機會由正轉負。

《華爾街日報》報道，美國計劃對中國商品加征關稅，最早可能周五宣布，但決定尚待特朗普的最終批准。中國央廣報道，國務院要求進一步擴大進口，支持日用消費品等民生需求品進口。這意味著內地本土消費品或會面臨更大競爭，料消息利淡相關板塊。

煤炭運銷協會表示，中國據悉將放寬對煤炭進口的部分限制，尤其是電廠用煤。料消息利淡煤炭板塊，利好火電板塊。

美國聯儲局一如市場如期，在議息會議後加息25個基點，是今年內第二次上調利率。會後聲明刪除了此前有關主要利率將在「長期」水平之下「維持一段時間」的表述，聯儲局主席鮑威爾表示，經濟表現非常好，失業率和通脹率都處於低位，加息過慢或過快都可能有害。市場解讀為鮑威爾發出偏鷹派訊號，預料今年加息次數將會增至總共4次。

受消息影響，美股三大指數下跌，今早亞太股市下跌，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恒指早市較反覆，支持參考為50 SMA (約30622)。另，歐洲央行周四將召開貨幣政策會議，可能宣布結束購債計劃，料會為午後市況添變數。

個股介紹：

龍湖地產(00960)的主要業務為在中國從事物業開發、投資及管理業務。

集團在截至2018年5月的累計實現合同銷售金額人民幣761.2億元，同比上升0.49%；合同銷售面積485.7萬平方米。五月單月實現合同銷售金額人民幣175.3 億元，合同銷售面積112.0萬平方米。在5月份，集團在西部、環渤海、長三角、華中及華南分別錄得46.7億、33.6億、67.4億、2.3億及25.3億元人民幣的合同銷售金額。集團是鮮有的內房企業能取得全投資級部的信用評級。

參考彭博數據，集團預測市盈率為9.75倍，周息率4.04%。股份上日收報25.6元，上望30元，止損設於24.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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