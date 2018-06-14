港股直擊 即巿股評

美國加息立場偏鷹，市場觀望今日歐洲央行議息，加上世界盃今日開鑼，料港股交投維持偏靜，短期走勢或有轉弱風險。

隔晚美股三大指數集體下跌，道指尾市插水，收跌119點或0.47%，報25201點；納指收跌0.1%，報7695點；標普500指數收跌0.4%，報2775點。聯儲局一如預期加息25個基點，並預計2018年還將加息2次。

議息聲明顯示，FOMC一致投票決定加息；預計2018年還將加息2次，2019年料將加息3次；撤銷5月份決議聲明中關於「聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位」的表述；未來進一步漸進式地加息，將與中期內美國經濟持續增長、勞動力市場強勁、以及通脹接近2%保持一致。聯儲局主席鮑威爾在記者會上重申加息過快或過慢都可能帶來損害，如果經濟反應不好，完全可以及時扭轉加息路徑。

美國聯儲局前主席格林斯潘則認為，美國經濟已經開始放緩，認為經濟繼續上升的假設是一廂情願的想法。他指，美國經濟正從停滯轉向滯脹，即通脹上升和經濟增長放緩的破壞性環境。

周三美元指數跌0.28%，報93.5677，結束三日連漲走勢；聯儲局加息，美滙指數一度上破94大關，隨後再度承壓回落。歐洲央行將於今日(周四)日開會，可能會暗示開始縮減巨量購債計劃的意願，不確定性可能會暫時壓制使美元兌歐羅的上漲。日本央行將於周五公布議息結果。美元走勢對繼續對新興市場資金流造成相當影響。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.38元，較本港上日收市升0.73元；騰訊(00700)ADR收報413.9元，跌1.3元；國壽(02628)ADR收報22.43元，升8仙。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報13.34元，跌4仙；中石油(00857)ADR收報6.21元，跌6仙；中石化(00386)ADR收報7.42元，跌2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.21元，升0.36元；聯通(00762)ADR收報10.21元，升3仙。

ADR港股比例指數報30720，較周三恒指收市跌5點。恒指昨日尾段曾挫414點，見30688點全日低。恒指收報30725點，跌377點或1.2%。恒指跌穿10天線和100天線滙聚水平(約30980點)，並一舉失守20天線(約30867點)，加上14天RSI回落至50強弱分界以下，技術上有持續轉弱的風險；下方支持位可先參考50天線約30622點附近，相當於今年來最大型的成交量密集區上方位置。市場將觀望今日歐洲央行議息，另外，美國特朗普政府最快周五公布對中國貨品實施關稅。

焦點板塊

教育股：渾水創始人Carson Block發布做空報告，做空在美國上市的內地網上教育企業好未來(NYSE:TAL)，指好未來正欺詐性的創造利潤。好未來股價一度急跌逾一成半，收市跌近一成。消息亦拖累其他教育股。留意今日在本港上市的教育股表現。

焦點股份

平保(02318)公布，今年首5個月，旗下控股子公司累計保費收入合共3562.21億元(人民幣‧下同)，按年增19.69%。

國壽(02628)宣布，今年首5月，原保險保費收入約3071億元人民幣，按年增長2.88%。

易鑫集團(02858)：公布根據美國公認會計原則，今年首季總收入達12.3億元(人民幣‧下同)，毛利5.99億元；淨虧損2.21億元及非公認會計原則淨虧損為6230萬元。

五龍電動車(00729)：更新盈利警告，預期截至3月底止，全年股東應佔虧損增加約3至4倍，公司2017年虧損為5.55億元。

信德集團(00242)：宣布附屬成功投得位於新加坡烏節大道(Orchard Boulevard)及那森路(Nassim Road)兩個擁有永久業權的可重建住宅物業，合共總代價約35億元。

香港中旅(00308)：宣布執行董事及董事局主席張逢春已辭任職位，以投放更多時間於公司控股股東中國旅遊集團及中旅(集團)，相關職位將由傅卓洋接任，即日起生效。

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